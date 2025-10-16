Juan del Val tras ganar el Premio Planeta 2025: "Es difícil estar tan bien como estoy yo en ese momento"

Carlos Alsina ha podido conversar este jueves con la finalista del Premio Planeta, Ángela Banzas, y con el ganador del galardón, Juan del Val. 'Cuando el viento hable' es la novela con la que Banzas ha conseguido este mérito. Ambientada en la posguerra civil española en Galicia, la historia se narra desde los ojos de Alicia, una mujer que tras el descubrimiento de una lápida con su nombre en un pueblo de Galicia comienza de hacer preguntas que desvelan una trama con "mucho silencio, muchas sombras y ausencias".

Juan del Val, "es difícil estar tan bien como estoy yo en ese momento". El guionista y escritor ha contado como no han parado de hacer entrevistas desde que se anunció el premio a la novela titulada 'Vera, una historia de amor'. Vera es una mujer de 45 años, joven para esta época, que acaba de separarse de un marqués quien no se toma muy bien el divorcio. En ese proceso de liberación y conocimiento de sí misma conoce a otro hombre muy alejado de su tipo de vida y su entorno hasta entonces, "es una historia de amor verdadero y también interesado que a veces creo que es el mismo".

Del Val también se ha pronunciado respecto a los diferentes titulares que ha habido en los medios de comunicación tras hacerse público el nombramiento, ha afirmado que es un riesgo que corres cuando estás expuesto "no eres responsable del calificativo que te dan en un titular, yo lo asumo y con deportividad".

Ha reivindicado su papel como escritor que "además hace otras cosas" y también ha recordado cómo hace años cuando comenzó a recibir galardones se referían él simplemente como el marido de Nuria Roca, "relativizo mucho cualquier tipo de crítica tanto las muy buenas como las muy malas porque creo que tampoco tiene la verdad".