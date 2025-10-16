Las palabras de Juan del Val a Nuria Roca tras ganar el Premio Planeta 2025: "Sin ti esto sería imposible"

Juan del Val se ha convertido este miércoles en el ganador del Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor'. En ella, cuenta la historia de una mujer sevillana de alta cuna que rompe su matrimonio con un marqués para vivir una apasionada historia de amor con un joven de origen humilde.

"Es una novela de amor en todas las direcciones. Amor verdadero y amor interesado, que muchas veces es el mismo amor. Es una mujer que aprende un camino hacia la libertad y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse", ha dicho Del Val sobre la novela en su discurso de agradecimiento.

'Vera, una historia de amor' es la cuarta novela en solitario de Juan del Val, que ha logrado convertirse en uno de los escritores más importantes del panorama nacional en apenas ocho años.

Publicó su primer trabajo en solitario, 'Parece mentira', en 2017, y en 2019 ganó el Premio Primavera de Novela con 'Candela'. En los últimos años, ha publicado 'Delparaíso' y 'Bocabesada', con los que ha vendido decenas de miles de copias.

"Esto es tan asombroso que parece que solo le puede pasar a los demás. Mi vida está llena de momentos maravillosos que siempre parecían estar destinados a cualquier otro que no fuera yo. Verme aquí me parece casi un milagro", ha dicho Del Val en un discurso de agradecimiento en el que ha recordado otras épocas de su vida.

El escritor, visiblemente emocionado, ha dedicado el premio a sus tres hijos, a sus padres y, especialmente, a su pareja, Nuria Roca, a la que ha dedicado unas bonitas palabras desde el escenario.

"Este premio es para una persona, que es Nuria. Sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tendría sentido (…) Cada vez que te miro, y llevo casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero", ha dicho Del Val desde el escenario para terminar su discurso.