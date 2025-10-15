Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor'

El escritor madrileño Juan del Val se ha convertido este miércoles en el ganador del Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor', una historia romántica sobre una mujer de mediana edad que rompe su matrimonio con un marqués para vivir su historia de amor con Antonio, un joven de origen humilde que la lleva a vivir un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su ex marido.

'Vera, una historia de amor' es la cuarta novela en solitario de un Juan del Val que ya ganó el Premio Primavera de Novela en 2019 con 'Candela'. También ha escrito otros títulos como 'Delparaíso', 'Bocabesada' o 'Parece mentira' y junto a su esposa, la también periodista y escritora Nuria Roca, otros libros como 'Lo inevitable del amor' o 'Para Ana (de tu muerto)'.

El ganador del Planeta, que ha recibido el galardón de manos de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, se había presentado bajo el seudónimo de Elvira Torres y había ocultado el título de su novela bajo el ficticio 'No es tan fácil morir de amor', según el jurado, "una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller en el contexto de Sevilla".

El jurado del premio, formado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán -ambos hoy ausentes por problemas de salud, pero conectados telemáticamente-, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Luz Gabás, Eva Giner y la editora Belén López, como secretaria con voto, había elegido poco antes como finalista la novela 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas.

El escritor, visiblemente emocionado, ha dedicado el premio especialmente a sus padres y su pareja, Nuria Roca, a los que ha dedicado unas bonitas palabras desde el escenario.

"Esto es tan asombroso que parece que solo le puede pasar a los demás. Mi vida está llena de momentos maravillosos que siempre parecían estar destinados a cualquier otro que no fuera yo. Verme aquí me parece casi un milagro", ha dicho Del Val en un discurso de agradecimiento en el que ha recordado otras épocas de su vida.

"Es una novela de amor en todas las direcciones. Amor verdadero y amor interesado, que muchas veces es el mismo amor. Es una mujer que aprende un camino hacia la libertad y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse", ha dicho el ganador sobre la novela.

Del Val es también conocido por ser un habitual de las tertulias programas de televisión como 'El Hormiguero' (Antena 3) o 'La Roca' (La Sexta) y también le hemos podido ver en los últimos años como jurado de 'El Desafío' (Antena 3).

La otra novela finalista ha sido 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas. La escritora gallega presentaba su quinto título en el que cuenta la historia de una mujer nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en Galicia rural que descubre que tiene una hermana gemela perdida.

Banzas ha escrito títulos en los últimos años como 'El silencio de las olas', 'La conjura de la niebla', 'La sombra de la rosa' o 'El aliento de las llamas'.