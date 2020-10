Illa pide al PP aclarar si apoyaría o no en el Congreso el estado de alarma para aplicar un toque de queda

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para confirmar que el Gobierno estudiará tanto con la Comunidad de Madrid como con otras autonomías que tengan "planteamientos similares" la propuesta de establecer un toque de queda.

No obstante, Illa ha recordado que esta medida requeriría de la aplicación de un estado de alarma "con un horizonte temporal prolongado". Es decir, que no se decretaría únicamente para quince días, sino que habría que prorrogarlo, para lo que sería necesaria la aprobación del Congreso de los Diputados. En este sentido, el ministro ha apremiado al PP a aclarar si apoyaría o no esta medida: "Hay que saber qué grupos estarían dispuestos a dar su apoyo en el Congreso, sobre todo el PP".

Asimismo, también ha confirmado que el Gobierno no pedirá la prórroga del estado de alarma en Madrid, vigente desde hace casi quince días y que expirará este sábado alrededor de las 17:00 horas: "Cuando este expire, llevaremos 21 días de medidas muy estrictas en la Comunidad de Madrid, que han tenido el efecto de bajar la incidencia acumulada". Ha anunciado, además, que este martes por la tarde se reunirá el Grupo Covid-19 para "valorar las alternativas que se plantean con el amparo legal necesario".

Anuncia que 31,5 millones de vacunas llegarán a España entre diciembre y junio

El Consejo de Ministros también ha autorizado la compra anticipada de vacunas, lo que facilitará que nuestro país reciba 31,5 millones de dosis entre los meses de diciembre y junio -3,1 millones, en diciembre-.

No obstante, Illa ha condicionado esta llegada a que el fármaco de Astrazeneca supere todos los filtros de seguridad y eficacia: "No se va a suministrar ninguna vacuna que no supere estos criterios".

El ministro ha explicado que se trata de una vacuna, en principio, de doble dosis, que los 31,5 millones servirían para vacunar a alrededor de 15 millones de ciudadanos y que su precio sería de 2,90 euros por dosis.

Asimismo, ha asegurado que la vacuna está siendo sometida a análisis clínicos en Fase 3 en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, así como a un proceso de revisión abierta: "Las recibiremos si tenemos garantías científicas de que es segura y eficaz y si no hay retrasos en los plazos".

