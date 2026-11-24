El último Consejo de Ministros de la vigente legislatura ha aprobado la ampliación a diez días laborables del permiso retribuido por fallecimiento de un familiar, una de las medidas que anunciaron simultáneamente Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la recta final de la campaña electoral del 29N.

Sin embargo, no todos los trabajadores tendrán derecho a diez días de permiso, ya que su duración dependerá del parentesco con la persona fallecida.

El nuevo real decreto ley modifica el Estatuto de los Trabajadores y cambia la denominación de este derecho, que pasará a conocerse como "permiso por duelo en caso de fallecimiento". Hasta ahora, la normativa establecía dos días de permiso, ampliables a cuatro cuando era necesario desplazarse.

La reforma también aclara que los permisos se computarán en días laborables y permitirá disfrutar de los diez días dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento.

Qué familiares dan derecho a diez días de permiso por fallecimiento

La ampliación más importante corresponde al fallecimiento de los familiares más cercanos. Según el texto aprobado por el Gobierno, los trabajadores tendrán derecho a diez días laborables de permiso retribuido cuando fallezca alguna de las siguientes personas:

Cónyuge.

Pareja de hecho.

Padre o madre.

Hijo o hija.

El Ministerio de Trabajo ha defendido esta ampliación como una medida para facilitar que los trabajadores puedan afrontar el duelo y atender las circunstancias personales y familiares derivadas del fallecimiento.

Qué ocurre si fallece un hermano, abuelo, nieto o suegro

La reforma establece una duración diferente para los familiares de segundo grado de consanguinidad y afinidad, así como para los de primer grado de afinidad.

En estos casos, el permiso será de tres días laborables, ampliables a cinco cuando sea necesario realizar un desplazamiento.

Entre los familiares incluidos se encuentran:

Hermanos y hermanas.

Abuelos y abuelas.

Nietos y nietas.

Suegros y suegras.

Yernos y nueras.

Cuñados y cuñadas.

Por tanto, un trabajador cuyo hermano fallezca tendrá derecho, con carácter general, a tres días laborables de permiso, frente a los diez que corresponderían por el fallecimiento de su padre o madre.

No obstante, los convenios colectivos podrán seguir estableciendo condiciones más favorables y reconocer permisos de mayor duración.

Cuándo entrarán en vigor los nuevos permisos

Aunque el Gobierno ha aprobado la ampliación este martes 24 de noviembre, los nuevos permisos no entran automáticamente en vigor con el acuerdo del Consejo de Ministros.

La reforma deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su aplicación comenzará conforme a la fecha de entrada en vigor que establezca el texto.

Además, al haberse aprobado mediante un real decreto ley, tendrá que ser convalidada por el Congreso. La Diputación Permanente tiene previsto pronunciarse este jueves, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.