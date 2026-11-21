Javier, Siraj, Sofía, Claudia y Javier, cinco niños ceutíes, han sido los encargados de iluminar Madrid con más de 14 millones de bombillas led ante la presencia de los alrededor de, según datos municipales, 150.000 ciudadanos, quienes han asistido a este espectáculo con el que arranca la Navidad en la ciudad.

"¿Papá, de dónde viene la estrella de Navidad?". Con esta pregunta ha arrancado el acto de iluminación del encendido de Madrid presentado por el humorista Carlos Latre, al tiempo que la fachada del Palacio de Cibeles se iluminaba con miles de estrellas. Una de las actuaciones ha sido la de la artista sevillana Pastora Soler, la encargada de interpretar 'Las casas del nacimiento', un villancico habitual en las zambombas jerezanas.

Tras la actuación, ha llegado el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, y los niños ceutíes, que han dado comienzo al encendido de la Navidad en la capital.

Un agradecimiento de los ceutíes a los madrileños

Con una bandera de Ceuta proyectada en la fachada de la sede del consistorio, estos jóvenes, han reconocido que no se esperaban "tanta gente" y han agradecido el cariño de los madrileños. "La Navidad es tiempo de todos y especialmente de los niños, y queríamos tener aquí a los niños de Ceuta", ha afirmado Almeida.

Antes de que estos niños pulsaran el botón para iluminar Madrid, junto al alcalde, y mientras sujetaban una bandera de su ciudad autónoma, ha llegado el espectáculo de drones creando escenas navideñas y la bandera de España. El 'show' ha finalizado con fuegos artificiales que han salido de los tejados del Ayuntamiento de Madrid para acompañar el encendido.

Tras pulsar el botón, se han activado alrededor de 14 millones de bombillas tipo led que ha activado la luz de 131 cerezos, 14 grandes abetos luminosos y 7.458 cadenetas, una decoración que suma una longitud de 164 kilómetros, lo que sería el equivalente a ir de Madrid a Segovia y volver. Como ha comunicado el Ayuntamiento, el alumbrado, que ha llegado a más de 250 emplazamientos de los 21 distritos madrileños, es respetuoso con la sostenibilidad ambiental.