Accidente en Urda

La exministra Fátima Báñez permanece desaparecida tras confirmar la CEOE que viajaba en uno de los trenes

La exministra de Empleo y Seguridad Social viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo y aún se encuentra desaparecida, tal como han informado fuentes de la patronal CEOE, de la que es presidenta.

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María Baraza | Agencias

Madrid |

Fátima Báñez durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo para informar sobre la situación del sistema de pensiones
Fátima Báñez durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo para informar sobre la situación del sistema de pensiones | Agencia EFE

La exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda (Toledo), aún se encuentra desaparecida, tal como han confirmado fuentes de la patronal CEOE. "Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo", dice el mensaje de la CEOE.

En su comunicado, la CEOE ha afirmado que los empresarios están "consternados" por el accidente. "Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados", dice la publicación de X del perfil de la CEOE.

La exministra Fátima Báñez se encontraba viajando a Sevilla para participar en la V Edición del Día de la Empresa Andaluza, un acto que organizaba la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). El alcalde de Sevilla ha informado que "aún es pronto para sacar ningún tipo de conclusión". "Puede estar herida, puede no haberse podido comunicar todavía con nadie, puede haber perdido el móvil", ha declarado el alcalde.

La CEOE pendiente de las actualizaciones del accidente en Urda

La CEOE ha declarado que siguen pendientes del paradero de la exministra. Báñez es presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo, un cargo como ministra que desempeñó desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fátima Báñez fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente criticada por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación. La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada.

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