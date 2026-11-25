El Black Friday 2026 está a la vuelta de la esquina y, como cada año, una de las marcas por excelencia para vaciar la cartera es Zara, la marca insignia de Inditex. Solo los compradores más atentos saben qué días ofrecen sus descuentos las distintas marcas, ya que muchas firmas de moda ponen descuentos significativos en su catálogo desde los días previos al 'Viernes Negro', que este año cae en el 27 de noviembre. Una de ellas, Zara.

Y es que el grupo Inditex ofrece algunos de los descuentos más esperados. La compañía liderada por Marta Ortega cuenta con rebajas disponibles con motivo del Black Friday tanto en sus tiendas físicas como online, es decir, a través de sus páginas webs y de las distintas aplicaciones móviles. Pese a que los descuentos, en teoría, comprendan solo la jornada del viernes, los descuentos de Zara comeinzan en app el jueves 26 de noviembre a las 21:00. Una hora más tarde, a las 22:00 las ofertas estarán también en la web. En cambio, en las tiendas físicas estos descuentos comienzan el viernes 27 de noviembre.

Pese a que los descuentos no están aún claros porque en sus plataformas no están aún activados, en campañas anteriores, Zara suele aplicar un descuento general de hasta el 40 % en una selección de prendas y accesorios de temporada (abrigos, punto, calzado, bolsos y básicos concretos), dejando fuera, por lo general, artículos de nueva colección.

Otras marcas de Inditex y sus descuentos

Sobre el resto de marcas del grupo Inditex, no todas comienzan los mismos días. Stradivarius, por su parte, comienza el jueves 26 de noviembre a las 22:00, que es el momento en el que se aplican los descuentos. Al igual que el año pasado, este año ofrecerá unos descuentos del 20% en artículos y 30% en calzado. Unos descuentos similares a los de Pull&Bear que, al igual que Stradivarius, comienzan a las 22:00 del jueves 26 de noviembre.

Por parte de Bershka, otros años ha ofrecido hasta un 50% en algunos artículos, unos descuentos que comenzarán a partir del jueves 26 en la app y online, el 27 en tiendas.

La única marca distinta en todo el grupo es Massimo Dutti, que por lo general espera al día oficial del Black Friday.