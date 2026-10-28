Cortes de tráfico en Madrid por la llegada de miles de agricultores y ganaderos: recorrido de la tractorada, carreteras y calles afectadas

La ciudad de Madrid sufrirá cortes de tráfico en sus calles por la llegada de 500 tractores, acompañados por miles de agricultores y ganaderos procedentes de toda España, para participar en una manifestación para reclamar medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del campo.

Convocados por Asaja, COAG y Unión de Uniones, los tractores entrarán desde distintos puntos de la región hasta llegar a Atocha para llevar sus reivindicaciones frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La marcha provocará importantes afecciones a la movilidad desde primera hora de la mañana debido a los distintos recorridos de los tractores, que entrarán y saldrán de la capital por las principales autovías. Se prevé la llegada de 500 tractores desde las 6.30 hasta las 18 horas, y se calcula que accederán a la capital a partir de las 8.30 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Las diferentes columnas confluirán a las 11 horas en la Plaza de Colón y, desde allí, se dirigirán a Atocha, en torno a las 13 horas, para manifestarse frente al Ministerio en una protesta que está autorizada hasta las 18 horas.

Recorrido de las marchas: carreteras y calles afectadas de Madrid

La primera columna, procedente de Torrejón de la Calzada, entrará por Vía Lusitana y continuará por los siguientes lugares: Plaza Elíptica, calle Marcelo Usera, calle Vado de Santa Catalina, pasaje de la Canalización, cruzando el Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, llegará a calle Embajadores, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, Plaza de España, seguirá por calle Princesa, calle Alberto Aguilera, calle Carranza, calle Sagasta, Plaza Alonso Martínez y calle Génova hasta Plaza de Colón.

La segunda llegará desde Guadalajara, entrará en Madrid por la M-111, y marchará por: Glorieta de la Ermita de la Virgen de la Soledad, Avenida de Logroño, calle Alcalá, calle Francisco Silvela, calle Joaquín Costa y atravesará Paseo de la Castellana hasta Colón.

Mientras, la tercera accederá desde El Espinar, continuará en Madrid por: Puente de los Franceses, Paseo Ruperto Chapí, Paseo Camoens, calle Marqués de Urquijo, calle Princesa, calle Alberto Aguilera, calle Carranza, calle Sagasta y calle Génova hasta llegar a su destino.

Por su parte, la cuarta columna, procedente de Buitrago del Lozoya, entrará por calle Nuestra Señora de Valverde, irá por: avenida Llano Castellano, calle Mauricio Legendre, calle Daniel Vázquez Díaz, seguirá por Paseo de la Castellana, Subterráneo Plaza de Castilla, y nuevamente Paseo de la Castellana hasta alcanzar Colón.

La quinta y última columna partirá desde Arganda del Rey, entrará por la calle Pirotecnia, proseguirá por: calle Aurora Boreal, avenida Democracia, Plaza Alosno, calle Casalarreina, avenida Daroca Narváez, M-23, continuará por calle ÓDonnell, calle Narváez y calle Goya hasta Plaza de Colón.

El Ayuntamiento de Madrid ha apuntado que informará a través de los paneles de mensajería variable sobre las posibles afecciones que pueda sufrir el tráfico rodado de la ciudad.