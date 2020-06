Coronavirus España: nuevos casos y rebrotes hoy, muertos, datos actualizados y últimas noticias

Simón: "No hagamos como al principio y busquemos la cifra exacta; lo importante no es cuántos brotes, sino el riesgo que tienen"

