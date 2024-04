La dura sentencia de Frank de la Jungla a Daniel Sancho: "Le van a dar pena de muerte"

El juicio a Daniel Sancho prosigue en Tailandia esta semana, en la que tendrá lugar la sexta sesión de un mediático proceso, caracterizado por el hermetismo y por los detalles a cuentagotas que se van conociendo.

La última novedad, la que ocupó la sesión del pasado miércoles, fue la de los análisis de los cuchillos hallados por la Policía tailandesa y de la camiseta rasgada de Edwin Arrieta. Los forentes presentaron las conclusiones del informe pericial, que contendrían ADN tanto del hijo de Rodolfo Sancho como del cirujano colombiano.

Frank Cuesta se pronuncia sobre el juicio a Daniel Sancho

Frank Cuesta ha vuelto a opinar sobre el mediático juicio y se ha mostrado muy crítico con Daniel Sancho, así como con su padre. "Lo que vi en HBO es prepotencia pura y dura", ha afirmado Cuesta, refiriéndose al documental en el que Rodolfo Sancho habla sobre el caso.

"Me quedé flipado, estás hablando de una persona a la que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos", añade Frank Cuesta en el canal de YouTube de Javi Oliveira. Pero Cuesta va más allá y habla de "educación": "Ya no es empatía, es que no hay educación. Tronco, si eso lo ve cualquiera dice 'de tal palo, tal astilla'".

El conocido animalista compara la actitud de Rodolfo Sancho con la de la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo. "Siempre va en silencio, está callada. El otro día dijo lo mismo que dijo hace meses, que habían perdido todos. Encima la tienen desarropada por el padre e hijo", asegura Cuesta.

Por último, sobre la sentencia, Frank Cuesta cree que le darán pena de muerte. "Solo hay dos opciones, pena de muerte o cadena perpetua", comenta, a lo que añade que podría tener "suerte" si le dan cadena perpetua: "Si tú estás tocando los cojones y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte. Te van a dar la pena de muerte, seguro".

No es la primera vez que el popular presentador habla del juicio. Ya lo hizo en 'El Hormiguero' de Antena3, donde contó que las leyes en Tailandia son "diferentes", con "tiempos diferentes" y sobre todo "los respetos diferentes".

"No hay que insultarles, ni decirles que las cosas se han hecho mal", siguió contando Frank Cuesta, advirtiendo de que todo lo que se haga o se diga antes del juicio "lo van a saber y va a repercutir".