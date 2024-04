Los cuchillos hallados por la policía tailandesa podrían determinar la sentencia de Daniel Sancho

Con la sesión celebrada este jueves, ya son cinco las jornadas que, por el momento, ha ocupado el mediático juicio a Daniel Sancho. Sin embargo, y teniendo en cuenta el hermetismo que envuelve el proceso, parece que las piezas que podrían explicar lo sucedido entre Sancho y Edwin Arrieta no terminan todavía de encajar.

Los cuchillos con ADN de Sancho y la camiseta de Arrieta

Los análisis de los cuchillos hallados por la Policía tailandesa y de la camiseta rasgada de Edwin Arrieta han copado gran parte de la sesión de este miércoles, que ha arrancado a las 10:30 de la mañana en el Tribunal provincial de Koh Samui.

Han sido las policías forenses Ajari Achariyakachon y Kanokwan Nawaka las encargadas de presentar las conclusiones del informe pericial de dos cuchillos encontrados por la Policía Tailandesa, que contendrían ADN tanto del hijo de Daniel Sancho como del cirujano presuntamente asesinado.

¿Las armas del crimen?

Estos cuchillos podrían ser clave en la decisión del juez, pues su naturaleza podría demostrar o desmentir el carácter premeditado de la muerte de Arrieta a manos de Sancho.

Uno de los cuchillos fue encontrado en una mochila olvidada por Sancho en el hotel Anantara, a donde habría ido a desayunar el joven chef el pasado 3 de agosto, unas pocas horas después de la muerte de Arrieta.

El otro cuchillo del que han hablado las forenses hoy se encontró en la habitación del hotel Bougain donde se habría cometido el presunto asesinato: este arma blanca, según señalan los informes biológicos, contiene restos biológicos tanto de Sancho como de Arrieta.

Sin embargo, no se ha podido determinar si este es uno de los cuchillos adquiridos por Sancho en la isla días antes de la llegada de Arrieta a Phangan.

¿Fue un asesinato premeditado?

De ser así, se derrumbaría completamente la versión que sostiene la defensa de Sancho, que afirma que el joven mató accidentalmente al cirujano durante una discusión, y que después lo descuartizó para ocultar el cuerpo.

Sosteniendo esta versión, los abogados del joven esperan que la pena máxima contra el hijo de Rodolfo Sancho sea de 8 años de prisión, eludiendo así la sombra de la cadena perpetua y de la pena de muerte, legal en el país asiático.

La defensa de Arrieta, sin embargo, sostiene que el asesinato del cirujano de origen colombiano fue premeditado: por ello, ha llevado a la sesión un par de cuchillos del mismo modelo que los adquiridos por Sancho.

Mostrándolos, han tratado de demostrar que los rasguños en la camiseta de Arrieta fueron provocados por un arma similar.

El abogado de Sancho, como indica EFE, afirma que esta teoría no se sostiene, pues los cuchillos comprados por Sancho no habrían sido encontrado por las autoridades; además, los informes forenses no llegan a ninguna conclusión acerca de las causas de los desgarros en la camiseta de Arrieta.

El testimonio de los agentes de Phangan

En esta sesión también han testificado los tres agentes con los que se puso en contacto Sancho para denunciar la desaparición de Arrieta y, más tarde, para declararse culpable de su asesinato, en la comisaria de la isla de Phangan.

Sin embargo, la defensa denuncia ahora varias irregularidades cometidas por las autoridades tailandesas, como la de recoger el testimonio de Sancho sin advertirle de su naturaleza de sospechoso y sin proporcionarle un abogado.

El viernes tendrá lugar la sexta sesión del juicio

Este viernes se celebrará la sexta sesión del juicio, que se está desarrollando con una opacidad impuesta por las autoridades tailandesas. Durante la jornada, declararán los dos primeros abogados de Sancho en Tailandia, y tres de los traductores del chef español.

También en la sesión de hoy han estado presentes los padres del sospechoso, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, y se espera que acudan a cada una de las citas judiciales que se sucederán hasta el próximo día 3 de mayo.