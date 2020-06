Javier Sierra: "El Covid-19 va a provocar un cambio en la sociedad"

Javier Sierra publica su nueva novela ambientada en una sociedad que ha vivido el coronavirus y que lo revive a través de la carta que una abuela entrega a su nieta de 18 años en el que le explica los cambios que ha ido experimentando la sociedad a través de sus momentos más críticos.

Sierra reconoce que se planteaba sus primeros momentos de confinamiento de manera feliz por poder vivir una temporada tranquilo y con tiempo para avanzar en sus novelas: "Pero las noticias que leía eran tan negras que me costaba concentrarme y veía los proyectos que tenía encima de la mesa como algo banal, así que hice borrón y cuenta nueva, abrí un documento nuevo y escribí una historia para dar esperanza".

Asegura que el Covid-19 servirá para sumergirnos en una nueva sociedad que ya estamos viviendo con la era del teletrabajo y en un mundo en el que probablmente dejaremos de obsesionarnos con vivir en las grandes ciudades. Justifica su argumento en que siempre, después de cada acontencimiento crítico, se ha producido un gran cambio: "Después de la Peste Negra, la sociedad en los años siguientes sufrió grandes cambios. A partir del siglo XIV abandonamos los reinos feudales y nació el gusto por las ciudades. En el año 1918, después de la mal llamada Gripe Española, inventamos los sistemas públicos de salud que tanto nos han ayudado ahora".

No obstante, considera que esos grandes cambios no vendrán por nosotros, sino por la siguiente generación: "Nuestros hijos van a tener que elegir qué sociedad prefieren, si la de las prisas, la de no ver a sus padres, contaminación, atascos o la de convivir con los padres o comer con ellos".