Fernando Simón: "Hacerte una PCR para ver a un familiar puede ayudar, pero también ser contraproducente"

El director del CCAES, Fernando Simón , ha explicado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Técnico que la realización de una PCR no debería hacerse sin prescripción médica porque podría resultar "contraproducente".

Fernando Simón ha comparecido ante los medios en rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico para informar de la evolución de los datos del coronavirus en España, que mantienen la tendencia descendente, aunque preocupan los brotes originados en Málaga y Aragón. No obstante, asegura que estos están principalmente "cerrados" y que lo que hay que vigilar a partir de ahora es que no haya transmisión comunitaria, más difícil de controlar.

Respecto a la realización de PCR sin prescripción médica, Simón no lo ha recomendado porque puede llegar a ser "contraproducente": "Antes de hacer una de estas pruebas, deberíamos pensarlo dos o tres veces porque si nos da negativo, poco nos soluciona ya que en dos días podemos infectarnos y no serviría de nada. Y si nos da positiva, no sólo debes aislarte sino que hay que seguir a los contactos y dar un tratamiento adecuado, lo que tiene que hacerse bajo control médico".

Asimismo, el experto ha afirmado que "hacerse pruebas para ir a visitar a un familiar, puede ayudar en algo, pero no aporta mucho porque puede ser contraproducente a nivel poblacional".

Fernando Simón también ha dado su opinión sobre el tratamiento con Remdesivir, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento: "Ha demostrado un cierto efecto y permite reducir algunos cuadros graves. Va a ayudar mucho en el control y tratamiento de los pacientes".

Además, tambíen ha confirmado que en su equipo de trabajo se ha discutido sobre la posibilidad de hacer confinamientos parciales en función de posibles brotes en zonas determinadas.

Ha asegurado que Sanidad no tiene la capacidad para decretar confinamientos a nivel nacional si no es mediante un estado de alarma, pero que hay otras herramientas con las que las comunidades pueden tomar decisiones "más definidas": "Las comunidades pueden usar la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública para decretar confinamientos (...), pero a nivel nacional la herramienta que hay es el estado de alarma".

Seguro que te interesa:

Datos del coronavirus en España: Sanidad registra tres fallecidos y 157 contagios en las últimas 24 horas

Coronavirus España: nuevos casos y rebrotes hoy, muertos, datos actualizados y últimas noticias

El remdesivir, primer fármaco aprobado para tratar el coronavirus por la Agencia Europea del Medicamento

Estos son los rebrotes de coronavirus que hay en España