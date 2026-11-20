La Lotería de Navidad es una tradición muy arraigada en España. Hay quienes repiten el mismo número cada año, quienes buscan una fecha especial y quienes comparten décimos con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Lo que ha cambiado es la forma de comprarlos. Cada vez resulta más habitual recurrir a internet para encontrar un número y adquirirlo sin necesidad de desplazarse hasta una administración.

Pero comprar por internet plantea dudas: ¿cómo reconocer una página fiable? ¿Quién custodia el décimo? ¿Qué justificante debe recibir el comprador?

Para responder a estas preguntas hablamos con Eduardo Losilla, responsable de una de las administraciones de loterías de referencia en España y uno de los pioneros en la gestión de apuestas por internet.

De las quinielas en papel a una de las grandes administraciones online de España

La historia de Eduardo Losilla está estrechamente ligada a la evolución de las loterías en nuestro país. Su familia acumula tres generaciones de tradición en el sector y fue pionera en la aplicación de la informática al cálculo de combinaciones de La Quiniela, cuando los ordenadores todavía eran una rareza en este negocio.

Losilla comenzó a trabajar en el mundo de las quinielas en 1983 y, en 1994, abrió la Administración de Loterías nº 270, situada en el número 492 de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona.

Su apuesta por internet llegó mucho antes de que comprar online se convirtiera en algo cotidiano. En 1997 puso en marcha Quinielista.com, una página que ofrecía información, estadísticas y herramientas para los aficionados a las quinielas. En aquella primera etapa ya se atendían encargos mediante correo electrónico y, en 2004, la plataforma dio un paso decisivo al incorporar la validación de apuestas online.

Aquel proyecto evolucionó hasta convertirse en eduardolosilla.es, una plataforma especializada que permite gestionar la participación en los principales juegos de Loterías y Apuestas del Estado: La Quiniela, La Primitiva, Euromillones, Bonoloto, Lotería Nacional y Lotería de Navidad, entre otros.

Su crecimiento también se refleja en las cifras del sector. En diciembre de 2025, el portal inmobiliario y económico idealista/news situó a la Administración nº 270 de Barcelona en el segundo puesto de su relación de administraciones de loterías con mayor facturación de España, solamente por detrás de la conocida Doña Manolita de Madrid.

Una trayectoria que combina la experiencia de una administración tradicional con más de dos décadas de actividad en internet.

¿Cómo saber si una página para comprar lotería es segura?

Para Losilla, el primer paso es tan sencillo como comprobar quién está detrás de la web.

"Cuando alguien compra un décimo en una administración física, sabe dónde está comprando y quién le atiende. En internet debería exigir exactamente lo mismo: saber qué administración gestiona su compra y tener la seguridad de que podrá localizarla si necesita resolver cualquier incidencia".

En España, los usuarios pueden adquirir lotería a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o utilizar los servicios de compra y gestión de encargos que ofrecen administraciones de loterías autorizadas.

En este último caso, conviene comprobar que la página identifica claramente a la administración responsable, ofrece datos de contacto, explica sus condiciones y utiliza sistemas de pago seguros.

También hay que prestar atención a la dirección de la web. Una página que imita el nombre o la apariencia de una administración conocida no tiene por qué pertenecer realmente a ella.

El justificante de compra, una garantía imprescindible

Uno de los aspectos que más dudas genera es qué ocurre con el décimo cuando se compra por internet.

En las compras gestionadas por administraciones físicas, lo habitual es que los décimos queden custodiados por la propia administración y que el comprador reciba un justificante electrónico de la operación. Algunas ofrecen también la posibilidad de recibir los décimos en su domicilio.

El cliente debe conocer estas condiciones antes de pagar y poder comprobar los datos de su compra: número, sorteo, importe y demás información que corresponda.

"Un cliente tiene que poder consultar lo que ha comprado y disponer de un justificante que lo acredite. No debería tener que confiar únicamente en un correo o en una conversación telefónica. La información debe estar disponible y ser fácil de comprobar", señala Losilla.

En el caso de eduardolosilla.es, las compras y apuestas quedan asociadas a la cuenta del usuario, desde la que puede consultar las operaciones realizadas. La plataforma también ofrece distintas opciones de gestión de los décimos de Lotería de Navidad.

Lotería de Navidad | Europa Press

Cinco consejos antes de comprar Lotería de Navidad online

Con la experiencia acumulada durante más de veinte años de actividad en internet, Losilla destaca cinco comprobaciones que cualquier comprador debería realizar:

1. Saber a quién está comprando. Identificar la administración o entidad responsable y comprobar sus datos de contacto.

2. Revisar las condiciones antes de pagar. Conocer el importe total, los posibles gastos adicionales y cómo se gestionan los décimos.

3. Comprobar que la web es auténtica. Acceder a través de la dirección oficial del establecimiento y utilizar conexiones y medios de pago seguros.

4. Guardar el justificante. Conservar la confirmación de compra y verificar que todos los datos del décimo o la apuesta son correctos.

5. Desconfiar de los mensajes sospechosos. Ninguna compra legítima garantiza que vaya a tocar un premio. Tampoco se debe adelantar dinero para cobrar un supuesto premio de un sorteo en el que no se ha participado.

Compartir un décimo también exige precauciones

La compra por internet no es la única situación en la que conviene tomar precauciones. Compartir Lotería de Navidad es una costumbre muy extendida, pero también puede convertirse en un problema si el décimo resulta premiado y no se ha dejado constancia de quién participa.

La recomendación es identificar a los participantes, indicar cuánto juega cada uno y conservar un documento o mensaje que permita acreditar el acuerdo y el pago.

"Entre amigos o familiares casi nunca pensamos que pueda haber un problema, porque todos confiamos en todos. Pero si toca un premio importante, lo mejor es que las cosas estén claras desde el principio".

En caso de un premio elevado compartido, también conviene identificar correctamente a los beneficiarios durante el procedimiento de cobro para evitar posteriores complicaciones fiscales.

La experiencia detrás de la tecnología

A lo largo de su trayectoria, la Administración de Eduardo Losilla ha sido protagonista de premios millonarios. Uno de los más destacados llegó el 15 de marzo de 2024, cuando validó el único boleto acertante de primera categoría de Euromillones, premiado con 130 millones de euros. De hecho, es la única Administración de toda Europa que ha repartido dos premios gordos de Euromillones.

Sin embargo, después de más de cuatro décadas en el sector, Losilla insiste en que el aspecto más importante de su actividad no ha cambiado.

"Antes todo se hacía en una ventanilla y ahora muchas operaciones se realizan desde un teléfono móvil. Pero hay algo que sigue siendo exactamente igual: quien juega tiene que saber que su apuesta está bien hecha y que detrás hay alguien que responde".

La tecnología ha facilitado el acceso a las loterías, pero la confianza continúa siendo fundamental. Y, especialmente cuando se trata de algo tan arraigado como la Lotería de Navidad, saber quién está detrás de cada compra sigue siendo el mejor punto de partida.

Juega con responsabilidad. +18