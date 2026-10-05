Comienza la campaña de vacunación contra la gripe en Madrid: cobertura, cómo pedir cita y cuándo ponésela

Este lunes ha comenzado en la Comunidad de Madrid la campaña de vacunación contra la gripe y el covid-19 para la temporada 2026-2027 con la previsión de administrar 1,79 millones de dosis, 190.000 más que la temporada pasada, y ampliando la cobertura infantil, al ofrecer por primera vez la vacuna intranasal a niños de 5 a 7 años.

"Hoy da comienzo la campaña de vacunación frente a la gripe y el coronavirus en la Comunidad de Madrid, que se iniciará inmunizando a las personas más vulnerables", según ha explicado la viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, en el centro de salud Isla de Oza, ubicado en el distrito Moncloa-Aravaca.

Mayor cobertura infantil: quiénes pueden vacunarse ya contra la gripe

Para empezar en este primer tramo, ya se pueden vacunar las personas de 60 o más años y también los niños pequeños desde los 6 meses hasta los 7 años durante las dos primeras semanas. La viceconsejera ha destacado que "este año hacemos un refuerzo muy importante para la protección de la población infantil, por un lado se va a poder administrar a los niños a partir de los 2 años, siempre que esté indicada, la vacuna intranasal, que es muy sencilla y cómoda para ellos".

Además, ha resaltado que se administrará la vacuna al tramo de edad comprendido entre los 5 y los 7 años, que en la anterior campaña no estaba incluido, porque se ha visto que la gripe tiene una mayor incidencia en este grupo de población y al proteger a estos niños no solo se los protege a ellos, sino también a sus familias, como pueden ser los abuelos.

Cómo pedir cita para vacunarse contra la gripe

Para recibir este servicio gratuito en la red pública de Atención Primaria, hay que solicitar cita con el personal de Enfermería, con varias opciones:

Presencialmente , en el centro de salud.

, en el centro de salud. Llamando al teléfono de contacto del centro de salud e indicar la opción 3 .

. En los quioscos digitales ubicados en estos mismos dispositivos, a través del botón vacuna antigripal.

ubicados en estos mismos dispositivos, a través del botón vacuna antigripal. En las Apps Tarjeta Sanitaria Virtual y Cita Sanitaria, o en la web de la Comunidad de Madrid.

Cuándo se pueden vacunar contra la gripe el resto de grupos

El calendario previsto por la Consejería de Sanidad continuará a partir del 19 de octubre con la vacunación del resto de grupos diana:

Las mujeres embarazadas.

Las personas con enfermedades crónicas, cardiovascular, renal o diabetes.

Los cuidadores de personas vulnerables o personas fumadoras.

Profesionales sanitarios y sociosanitarios para "proteger al máximo a la población".

La campaña cuenta con más de 800 puntos autorizados para la administración de la vacuna en la región entre centros de salud, consultorios, hospitales y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

Vacunación simultánea de gripe y covid

La Comunidad de Madrid vuelve a recomendar este año la vacunación simultánea de gripe y covid a la población de 70 o más años, así como a la que tenga condiciones de riesgo. Las dosis de la campaña 2026-2027 están adaptadas a la subvariante XFG siguiendo las recomendaciones nacionales e internacionales.

Raquel Gutiérrez, enfermera del centro de salud Isla de Oza, ha indicado que ha habido mucha afluencia en las primeras horas de la campaña de vacunación de la gripe. "Llevamos muchos años de campaña de inmunización, con lo cual la inmensa mayoría de los pacientes vienen con síntomas catarrales leves. Cuando hacemos la prueba sale covid o gripe, pero se nota muchísimo año tras año el efecto de las vacunas", ha puntualizado.

En esta primera jornada, tras recibir la dosis frente a la gripe y el coronavirus, María Jesús, mayor de 65 años, ha asegurado que las vacunas le parecen "un avance científico, que hay que aprovechar". Marco Gómez también ha acudido al centro de salud a vacunar a sus hijos de 3 y 5 años y ha destacado la importancia de inmunizar a sus pequeños. "Llevamos ya dos años vacunándolos porque así conseguimos una inmunidad de grupo que permite proteger tanto a los otros niños como a los padres y a los abuelos", ha comentado.