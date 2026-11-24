El histórico colegio Decroly, situado en el barrio madrileño de Chamberí, ha anunciado que cerrará definitivamente al finalizar el curso 2026-2027. El centro educativo ha comunicado este martes su intención de cesar definitivamente su actividad a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a la que ha solicitado que el cierre tenga efectos desde el próximo 1 de septiembre.

Esta decisión supone el final de una trayectoria de casi un siglo, justo el año en el que el colegio cumple 100 años de historia.

El anuncio llega después de que trascendiera que sus instalaciones habían aparecido en un portal inmobiliario por 16 millones de euros, en una operación que la agencia responsable ha atribuido a un "error". La decisión deja en la incertidumbre a más de 650 alumnos y alrededor de un centenar de trabajadores.

La dirección atribuye el cierre a la falta de relevo generacional

En un comunicado publicado en su página web, los responsables del Decroly han explicado que se trata de una decisión "difícil e inevitable", motivada por la proximidad de la jubilación de los gestores y la ausencia de relevo generacional dentro de la familia propietaria.

Asimismo, han señalado que tampoco han encontrado a terceros interesados en continuar con el proyecto educativo, debido a que su rentabilidad había ido disminuyendo. La dirección ha lamentado el cierre después de casi 100 años de actividad, durante los que ha destacado la dedicación de sus trabajadores y la confianza depositada por las familias.

El colegio ha asegurado que el curso actual se desarrollará con normalidad y que colaborará con la Administración para facilitar la escolarización de sus alumnos de cara al próximo año. También ha anunciado que abordará con el comité de empresa las cuestiones laborales derivadas del cierre.

Una inmobiliaria anunció la venta por 16 millones de euros

La decisión ha generado todavía más polémica después de conocerse que las instalaciones del Decroly aparecían anunciadas en el portal inmobiliario LoopNet por un precio de 16 millones de euros.

El anuncio, publicado inicialmente el 13 de noviembre de 2025, describía un inmueble de 5.687 metros cuadrados construidos, situado en una de las zonas más céntricas de Madrid. La oferta presentaba la operación como una oportunidad de inversión y exigía confidencialidad a los posibles interesados.

Tras conocerse la noticia, los responsables de la agencia inmobiliaria aseguraron que se trataba de un "error". El anuncio ya ha sido eliminado.

La aparición de esta oferta ha incrementado la indignación de las familias, que aseguran que no habían recibido información previa sobre una posible venta de las instalaciones ni sobre la decisión de poner fin al proyecto educativo.

Más de 650 alumnos afectados y protestas de las familias

El Decroly es uno de los pocos centros laicos concertados de Madrid y el único de estas características en el distrito de Chamberí. La decisión de no renovar el concierto educativo afecta especialmente a las etapas de Primaria y Secundaria, que reciben financiación pública.

Cientos de padres, alumnos, antiguos estudiantes y profesores se han concentrado este martes a las puertas del colegio para reclamar explicaciones y defender su continuidad. Entre los mensajes colocados en las verjas del centro destaca uno: "El Decroly no se vende, se defiende".

Las familias consideran que la comunicación de la decisión ha llegado demasiado tarde y sostienen que, de haber conocido antes las intenciones de la propiedad, podrían haber estudiado alternativas para mantener el proyecto, como la creación de una cooperativa.

Por su parte, la dirección del centro ha anunciado que este viernes celebrará reuniones informativas con los distintos colectivos de la comunidad educativa.