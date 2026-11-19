Cinco hombres, dos de ellos menores, han sido detenidos por la Policía Nacional por su presunta implicación en una agresión sexual ocurrida el pasado octubre en la ciudad de Málaga.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación tras la denuncia presentada en la Comisaría de la Policía en Torremolinos por la víctima, una mujer joven, han informado este jueves fuentes policiales.

Los agentes identificaron a los presuntos autores, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía y del Juzgado este miércoles por la tarde, que decretó una orden de alejamiento con respecto a la víctima.

Las detenciones se practicaron en una localidad de la provincia distinta de donde supuestamente se produjeron los hechos, han precisado a EFE.

Según avanza Diario SUR, todos los detenidos se encontraban presentes en el lugar en el momento en el que se produjo la presunta agresión sexual, aunque la investigación apunta a que no todos habrían participado de forma directa en ella.