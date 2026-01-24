Bulos y noticias falsas que están circulando tras el accidente ferroviario de Adamuz

Como siempre que hay una catástrofe, la desinformación corre mucho más rápido que los datos contrastados. Por ello, en la 'Maldita hemeroteca' de Julia en la onda, Clara Jiménez Cruz, nos hace un monográfico sobre el accidente de Adamuz.

Las cosas que sí son reales

El comunicado de los maquinistas

Clara Jiménez Cruz explica que en los primeros días después del accidente circuló mucho un comunicado del sindicato mayoritario de maquinistas del pasado mes de agosto en el que avisaban de una "degradación profunda y acelerada en el material rodante", cuyo desgaste implicaba seguridad, según decían, en la línea por el que circulaba el tren de Adamuz. Ese comunicado, asegura, "es real". Pedían reducir la velocidad de 300 a 250 km/h en algunos tramos, "pero ojo, porque ese no es el caso del tramo de Adamuz".

Las fuertes vibraciones en la línea

También ha circulado un parte del mes de julio del año pasado en el que el supervisor de un tren Alvia que hacía esa línea daba cuenta de que las fuertes vibraciones en la línea a su paso por Adamuz hicieron que se cayera una de las gateras de la cafetería del tren. Eso también es real.

El audio de Alvise

También es cierto un audio del eurodiputado Alvise Pérez, aunque necesita contexto: "Yo, públicamente, confesé que estamos organizando sabotajes a los trenes, ¿por qué? Porque es un derecho constitucional". Julia explica que estas declaraciones de Alvise se le han vuelto en contra porque hay gente diciendo que el accidente es fruto de un sabotaje y apuntando al eurodiputado.

Clara Jiménez Cruz explica que "no hay ninguna prueba que relacione a Alvise con lo ocurrido y, de hecho, el Gobierno ha salido a decir públicamente que no hay indicios de sabotaje".

La empresa de la que Koldo era asesor

De entre las cosas más virales de esta semana que sí son verdad, pero que "hay que valorar con prudencia", es el hecho de que una empresa de la que Koldo García fue asesor participó en la renovación del tramo del accidente de Adamuz. "Se siguen investigando las causas", ha dicho Clara Jiménez Cruz. Koldo García fue asesor de esta empresa para Latinoamérica desde 2023 hasta su detención en 2024.

Las cosas que son falsas

La supresión de la unidad encargada de la seguridad en las infraestructuras

Se está diciendo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, suprimió este verano la unidad ministerial encargada de la "prevención y seguridad de las infraestructuras". Lo que hay que decir es que "este verano se eliminó la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis dentro del Ministerio de Transportes para sustituirla, manteniendo las mismas funciones, por el Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes".

Y explica Clara Jiménez Cruz que "ni la unidad que se eliminó ni la nueva tienen competencias en la prevención de accidentes o en la seguridad de las infraestructuras ferroviarias, así que no es verdad".

Los bulos sobre las causas del accidente

La falta de datos y evidencias también faltan en algunas de las teorías que están circulando sobre por qué se pudo producir el accidente: "Por ejemplo, hemos visto una campaña internacional hablando de explosivos colocados por Rusia (cero evidencias a día de hoy)". Y otra cosa que ha circulado mucho por TikTok es una teoría que dice que el accidente ferroviario de Adamuz "es un ritual satánico por el que las élites quieren hacer un sacrificio ritual. Cuando digo que ha circulado mucho es que hay varios vídeos y uno de ellos tiene más de 75.000 visualizaciones".

Lo de Ouigo

También se está diciendo que Ouigo podría haber sabido algo porque canceló sus trenes en esa línea entre el 9 y el 22 de enero. Falso. Clara Jiménez Cruz explica las dos cosas que hay que saber para que "no te la cuelen". Primero: "Ouigo canceló algunos trenes, pero no todos los de la línea andaluza". Segundo: "La compañía dijo antes del accidente que se cancelaban porque le faltaban trenes para operar el servicio correctamente".