"Hay días que uno no sabe cómo empezar. No podemos empezar como si nada, como si nadie, como si nunca". Julia Otero inicia así Julia en la onda en la semana en la que todos los ojos han estado puestos en Adamuz tras la colisión entre dos trenes que ha dejado 45 muertos y numerosos heridos.

La presentadora afirma que esta ha sido una semana "de mierda" en la que "el goteo de historias personales", "rostros y nombres nos han encogido el corazón". "Los números se 'sobrellevan', ¿no?: 45 muertos", explica, "sí, pero esos números se han ido convirtiendo en personas" con nombre, edad y rostro, "personas que regresaban de ver 'El Rey León', o de ver jugar al Real Madrid, o de hacer una oposición". "Todos eran uno de los nuestros y todos podíamos ser uno de ellos".

Julia reflexiona sobre la imposibilidad siquiera de imaginar la "anatomía de ese instante en el que estaban y ya no", pero que la "cicatriz emocional" permanente la van a llevar aquellos que les querían: "Decía el poeta: 'Dios mío, qué solos se quedan los muertos'. No, los que se quedan más solos son los vivos. Porque en unos días, todos volveremos a nuestros asuntos, a nuestra normalidad. Pero los que han enterrado a una hija, a un padre, a una hermana, no. A todos ellos, nuestro abrazo".

Julia Otero, tras la tragedia en Adamuz: "Ha sido una semana de mierda"