Adif anuncia la reapertura de la conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid el 30 de abril

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado a EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad cumplirá así con las previsiones que se trasladaron a mediados de marzo, que apuntaban a su restablecimiento a finales de abril.

La línea de alta velocidad quedó cortada el 4 de febrero a la altura de Álora (Málaga), debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga.