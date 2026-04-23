REABRE EL SERVICIO DE ALTA VELOCIDAD

Adif anuncia la reapertura de la conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid el 30 de abril

La conexión se encontraba interrumpida desde principios del mes de febrero por los daños de las lluvias que azotaron la provincia de Málaga.

EFE | ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo de un tren AVE.
Imagen de archivo de un tren AVE. | EFE/Angel Díaz

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado a EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad cumplirá así con las previsiones que se trasladaron a mediados de marzo, que apuntaban a su restablecimiento a finales de abril.

La línea de alta velocidad quedó cortada el 4 de febrero a la altura de Álora (Málaga), debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga.

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