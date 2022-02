Guerra Ucrania Rusia, en directo: Ucrania resiste los ataques de Rusia, Zelenski rechaza conversaciones y última hora de hoy

Robles no descarta consecuencias penales para Putin por la guerra en Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que el presidente ruso, Vladímir Putin, no debe quedar "impune" porque la invasión de Ucrania "es un acto de guerra absolutamente inaceptable" en el que está habiendo "asesinatos" y considera que "existe" la posibilidad de consecuencias penales.

"Jurídicamente no me atrevería a darle una calificación en estos momentos, porque la invasión no ha terminado, pero es un acto de guerra absolutamente inaceptable que sin ninguna duda debe tener consecuencias jurídicas", explica la ministra en una entrevista en El País.