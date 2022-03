¿Qué países tienen armamento nuclear y en qué porcentaje?

Después de varios días, la guerra entre Rusia y Ucrania no parece que vaya a detenerse, sino todo lo contrario, y más ahora que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha puesto las armas nucleares encima de la mesa. El pasado domingo, anunció que ponía en un "régimen especial de servicio" a las fuerzas de disuasión estratégica del país en respuesta a "los agresivos comentarios formulados por los líderes de la OTAN".

Las fuerzas de disuasión están especializadas en el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero de gran alcance, y responsables del control habitual de armas nucleares y convencionales.

"Ordeno al Ministro de Defensa (Sergei Shoigu) y al Jefe del Estado Mayor (Valeri Gerasimov) que transfieran las fuerzas de disuasión del Ejército ruso a un régimen especial de servicio de combate", comunicaba el líder ruso.

El presidente ruso ordenó esta alerta tras denunciar, también, las "ilegítimas" sanciones económicas impuestas este sábado por EEUU, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá que excluyen a bancos sancionados rusos del mecanismo internacional de intercambio financiero SWIFT y paralizan los activos internacionales del Banco Central de Rusia.

La amenaza de Putin enciende las alarmas en Europa por posibles ataques nucleares

Estas fuerzas de disuasión estratégica son las mismas que llevaron a cabo ejercicios en Bielorrusia justo antes de la invasión de Ucrania. Durante estos ejercicios, fuerzas rusas lanzaron el misil balístico intercontinental RS-24 Yars, así como misiles de crucero desde portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95ms, que alcanzaron objetivos en Pemboi y Kura. Además, desde las aguas del Mar de Barents, un submarino nuclear estratégico de la Flota del Norte 'Karelia' también ha lanzó un misil balístico modelo Sineva.

Ante este comunicado, la UE ha encendido todas las alarmas por los posibles ataques nucleares que Rusia podría estar preparando. Sin embargo, no se trata del único país que dispone de este tipo de armas, aunque si es uno de los que más posee.

¿Qué países disponen de armas nucleares?

Así se distribuyen las armas nucleares por el mundo.

A día de hoy, el Centro de Investigación de Estocolmo para la Paz, SIPRI, calcula que hay 13.080 cabezas nucleares, llamadas técnicamente ojivas, distribuidas en nueve países del mundo. Esta cifra es cada vez menor, teniendo en cuenta que el año pasado había 400 más y hace dos años 800.

El país que posee actualmente más ojivas es Estados Unidos (5.550), divididas entre 1.880 desplegadas, colocadas en misiles o situadas en bases con fuerzas operativas. Las 3.750 restantes se están almacenadas o esperando para ser desmanteladas.

En segundo lugar, está Rusia con 6.255 cabezas nucleares (1.625 desplegadas y 4.630 retiradas o almacenadas).

Entre ambos países, suman el 90% de armas nucleares del mundo y los dos firmaron el Nuevo Tratado START en abril de 2010, sin embargo, este no limita la cantidad de la que pueden disponer, sino que reducir los recursos en armas ofensivas estratégicas.

EEUU y Rusia suman el 90% de armas nucleares

Reino Unido es el tercero en posesión de armas nucleares. En 2010 contaba con menos de 225 ojivas, pero en 2021 esta cifra ascendió a 260, 120 desplegadas y 105 almacenadas o retiradas. Posteriormente está Francia, con 290 cabezas nucleares (280 desplegadas y 10 almacenadas o retiradas).

El siguiente es Corea del Norte, pero los datos no son precisos. Mientras ciertos medios de comunicación señalan que hay 30, el SIPRI dice que como máximo 50. No hay pruebas de que esté produciendo cabezas nucleares para misiles balísticos intercontinentales, pero no se descarta que tenga cantidades pequeñas para misiles de alcance medio.

