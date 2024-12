Así es la nueva vida de lujo de Bashar al Asad tras haber huido de Siria

El ex-presidente sirio y su familia se encuentran en Moscú desde el domingo. Tras unos primeros días llenos de incógnitas en los que no se conocía el paradero de al Asad y su familia, e incluso se rumoreó sobre la posibilidad de que el avión en el que viajaba hubiera sido derribado o que estuviera en alguna nación africana, fuentes del Kremlin confirmaron a las agencias rusas TASS e Interfax que el depuesto presidente sirio se encuentra en Rusia.

Motivos humanitarios

Según el representante del Kremlin, "el presidente de Siria, Asad, llegó junto a su familia a Moscú. Rusia, partiendo de criterios de carácter humanitario, le ofreció asilo". El comunicado de la agencia TASS añade: "Rusia siempre abogó por la búsqueda de una solución pacífica a la crisis siria" y abre la puerta a negociar "bajo los auspicios de la ONU".

Antes de la llegada de Al Asad a Rusia, el Gobierno ruso fue la primera autoridad internacional que confirmó que el ex-presidente había abandonado Damasco debido al imparable avance de los rebeldes y de los yihadistas.

Relación entre Rusia y Al Asad

En 2015, el presidente ruso Vladímir Putin lanzó una operación militar que impidió que Bashar fuera derrocado y el Estado Islámico tomara el poder. Al Asad y su familia siempre han tenido el apoyo de Rusia, de hecho cuando el padre de Bashar, Hafez, llegó a la Presidencia en 1971, también fue respaldado por el Kremlin. Por ello, no es de extrañar que el propio presidente Putin, tal y como confirmó el Kremlin, tomara la decisión de ofrecer asilo a Al Asad.

La nueva vida de lujo de Al Asad en Moscú

La vida de Al Asad en Moscú no estará exenta de lujos. En 2019, el Financial Times publicó una investigación en la que detallaba que el ex líder sirio compró entre 2013 y 2019 al menos 20 apartamentos en el Moscow City, el distrito financiero de Moscú. La mayoría de esos apartamentos, hasta 13, están vinculados directa o indirectamente a él, ya sea porque son suyos o de empresas a su cargo.

Además, la investigación explicaba que el hijo de Asad, Hafez, vivía en uno de esos apartamentos. Por lo que este podría ser el nuevo hogar de los Asad: pisos de lujo en rascacielos con el río Mosova a sus pies y cercanos al centro de la ciudad. Por el contrario, es una zona que el año pasado fue atacada por drones ucranianos.