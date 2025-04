En directo | Todo sobre los aranceles de Trump: cómo afecta a España, la respuesta de Bruselas y últimas noticias de la guerra comercial

Japón medita una respuesta 'sin precedentes' a los aranceles del presidente Trump

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo este viernes que la imposición de los aranceles estadounidenses que afectan a Japón vaticinan 'una crisis nacional' inminente y que requieren una respuesta 'sin precedentes' por parte del país.

"Esta situación puede calificarse como crisis nacional", dijo Ishiba durante un comité parlamentario, subrayando el grave impacto que los gravámenes pueden tener en la economía japonesa en general, impulsada por las exportaciones, y en su comercio con Estados Unidos en particular, teniendo no sólo en cuenta los aranceles generales del 24 %, si no el alza hasta el 27,5 % del gravamen al motor.