¿Está la sociedad rusa a favor o en contra de la guerra con Ucrania?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, decidió invadir Ucrania el pasado jueves dejando imágenes que pasarán a la historia por recordar a los momentos más crudos que se vivieron en los conflictos del siglo XX. Una guerra convencional en pleno siglo XXI que se ha producido a consecuencia de la negativa rusa a que Ucrania entre en la OTAN.

En Por fin no es lunes, hablamos con uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, el ucraniano Chechu Biriukov, que actualmente vive en España, pero que nació en Moscú y tiene varios amigos rusos y ucranianos que viven en las zonas de conflicto.

Explica que ha podido contactar con un amigo también jugador, Alexander Volkov, ucraniano que vive en Kiev: "Me dijo que estaba bien, que estaba escondido en la bodega de su casa y que estaba preocupado por lo que estaba pasando. Me decía que iba a cumplir 60 años y que ahora estaba viviendo una cosa impensable: una guerra entre Rusia y Ucrania. 'Tiene huevos', me dijo".

Asegura que "nadie se esperaba que fuera a pasar esto" y que es una situación "atípica"; y analiza cómo podrá estar viviendo la sociedad rusa todo lo relacionado con el conflicto: "Hay una parte de la sociedad que está en contra de la guerra, pero no es el 100% de la gente. Muchos por el contrario apoyan la invasión de Putin por distintas razones". ¿Qué razones son esas? Asegura que no lo sabe: "Todo el tema de la comunicación allí está controlado por el Gobierno" y afirma que no cree que llegue toda la información que debería llegar: "Los rusos son maestros en dominar la propaganda y en cómo influir en el pueblo".