¿Qué sanciones pueden imponer la Unión Europa y Estados Unidos a Rusia y cuál será su efecto en la guerra con Ucrania?

El pasado jueves Rusia entró en Ucrania y comenzaron los bombardeos contra su capital, Kiev. Dos días después, las tropas rusas ya se han hecho con el control de varias ciudades y puntos estratégicos del país, como la central nuclear de Chernóbil. Las fuerzas aliadas por el momento han decidido implantar una serie de restricciones y sanciones económicas a Rusia mientras el presidente de Ucrania pide otro tipo de respuesta para frenar a Vladímir Putin.

¿Qué repercusión tendrá la guerra?

El presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, la consultora en mediación internacional, Elena Valenciano, y el colaborador de Por fin no es lunes, Ignacio Varela, debaten sobre cuáles serán los efectos que a corto y largo plazo tendrá la invasión rusa en Ucrania sobre el mundo tal y como lo conocemos actualmente. Ruiz explica que estamos asistiendo al "fin de un mundo" después de que un país nuclear y una potencia mundial invade "sin pretexto o justificación y violando el orden internacional un país pacífico que no le ha agredido y que sólo ha manifestado su intención de no seguir bajo el control de esta gran potencia".

"Esto es muy importante porque pone fin a un mundo que era en el que habíamos vivido hasta ahora donde había unas reglas en las que las grandes potencias garantizaban a los países que sus fronteras no podían ser violadas, garantizaban su soberanía", asegura.

¿Son efectivas las sanciones económicas contra Rusia?

Ruiz explica que dependerá de qué tipo de sanciones económicas se le impongan a Rusia el hecho de que finalmente se pueda parar la guerra. Ahora mismo, reconoce que es poco probable que las que ya se han impuesto traigan consigo el final de la guerra porque las sanciones están diseñadas para debilitar a un país de una manera progresiva y que dependerá de ellas que ese debilitamiento sea más o menos intenso o doloroso.

Hay una triple graduación de sanciones:

Nombrar y avergonzar: en este caso, a Putin, Lavrov y los oligarcas. Son medidas que ocuparán mucho espacio, pero que es poco probable que acaben teniendo efecto en el corto plazo.

en este caso, a Putin, Lavrov y los oligarcas. Son medidas que ocuparán mucho espacio, pero que es poco probable que acaben teniendo efecto en el corto plazo. Medidas económicas: puede ser un bloqueo, como ya se hizo en otras ocasiones con Irán, Venezuela y Cuba. Se puede ir a temas más selectivos, como "una prohibición de exportaciones de tecnología a Rusia; eso debiligaría su capacidad de innovación".

puede ser un bloqueo, como ya se hizo en otras ocasiones con Irán, Venezuela y Cuba. Se puede ir a temas más selectivos, como "una prohibición de exportaciones de tecnología a Rusia; eso debiligaría su capacidad de innovación". Medidas financieras: tienen impactos más inmediatos. Pueden ser congelación de activos, desenganche de las transacciones, prohibición de operación de los grandes bancos rusos. "También son limitadas porque Rusia se ha preparado. Es el país con las segundas reservas mundiales y tiene la posibilidad de acudir a otros aliados como China para poder escapar".

¿Cómo influye el conflicto en España?

El presidente del Instituto Elcano asegura que los datos de comercio e inversiones de España y Rusia son moderados, por tanto es necesario "conceptualizar" a los dos países para darnos cuenta del impacto real que puede tener el conflicto en nuestro país. Impacto que será indirecto en nuestro caso. "Rusia es la gasolinera de Europa y Ucrania, el granero de Europa. El precio del gas va a subir, el del petróleo está por primera vez en más de los 100 dólares el barril, lo que supone un shock energético", explica.

"Rusia tiene el 66% del nitrato de amonio, algo central en la producción de fertilizantes. Una irrupción de ese mercado puede tener efecto no sólo en Europa, sino en el norte de África, que tiene una altísima dependencia de importación de trigos y cereales. Si los precios suben o los suministros se interrumpen, tendrá consecuencias. Las primaveras árabes surgieron por un incremento del precio del pan. La falta de fertilizantes y de cereales puede crear tensión política y afectaría a España a través de los flujos migratorios que se podrían producir", reconoce Ruiz.