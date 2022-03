El rotundo y emocionante mensaje de José Andrés, desde la frontera de Ucrania, a los políticos

Desde 2010, el chef José Andrés y su ONG World Central Kitchen siempre están allí donde ocurre alguna catástrofe humanitaria, para dar de comer a todos aquellos que lo necesitan. Ahora, el asturiano y su equipo se han trasladado hasta la frontera de Ucrania con Polonia para atender a las personas que están huyendo del país a causa de la invasión rusa.

El chef español recuerda que estaba en Miami el pasado jueves cuando comenzó la guerra visitando uno de sus restaurantes y participando como embajador en un festival gastronómico. "Se te hace el corazón pequeño cuando ves que estás celebrando el momento" mientras en el otro lado del mundo se ha desatado una guerra.

Por ello, José Andrés aprovecha para mandar un contundente mensaje a los políticos, que según él, son los que tienen que mantener la paz: "tienen que sacar los mejores ángeles que llevamos dentro, esos son los líderes que necesitamos". El cocinero alega que "la política no tiene que ser una guerra, tiene que ser una forma de encontrar un camino común".

Me acabo de cruzar con un autocar con hombres regresando a Ucrania para luchar

A pesar de estar acostumbrado a ver todo tipo de situaciones, el chef se sigue emocionando al ver a héroes desconocidos que dan su vida pro los demás. "Me acabo de encontrar un autocar que no está sacando gente de Ucrania a Polonia, está regresando", dice, con muchos hombres que vuelven a su país "a defender su tierra, a luchar. Eso es lo que te parte el corazón". "Yo estoy yendo con mi equipo a llevar un plato de sopa caliente, esas personas están yendo a luchar por la libertad", se estremece.

Además, José Andrés reconoce que "es increíble ver a personas mayores que están en el cuerpo voluntario de los Bomberos", llevando cocinas, "esperando a los ucranianos con un cuenco de sopa caliente". Asegura que están trabajando a su lado, "llevando la comida al otro lado de la frontera, que es donde realmente hay necesidad".

En cuanto a las acusaciones a Polonia, que están circulando por las redes sociales, de estar discriminando a africanos, el asturiano explica que ha estado en ocho puntos fronterizos y no ha observado ningún problema. "He visto llegar a mucha gente africana y en ningún momento me han contado que no han sido tratados con la misma dignidad que el resto", confirma.