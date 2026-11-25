Rico en omega-3, con proteínas de alta calidad, en vitamina D, vitaminas del grupo B y en minerales como el yodo, selenio, fósforo e incluso potasio. La lista de propiedades es, a ojos del consumidor, interminable, pero no es oro todo lo que reluce.

El salmón se ha convertido en el pescado más consumido y, por ende, más vendido, de todo el territorio nacional, destacando sus múltiples usos: a la plancha, ahumado, en sushi, en poke, hervido o al horno. Sin embargo, quizás ese pescado azul tan nutritivo no sea tan beneficioso como pensamos, pues la mayoría llega directo de piscifactoría.

Un modelo de producción que puede perjudicar a los salmones en libertad

La producción intensiva en piscifactorías ha abierto un debate sobre el impacto medioambiental del salmón. Por esa razón, más de 300 restaurantes, chefs y negocios de hostelería de distintos países se han sumado a una campaña internacional para retirar el salmón de piscifactoría de sus cartas.

La iniciativa, denominada 'Off The Table', está impulsada por la organización conservacionista británica WildFish y busca reducir la demanda de salmón criado en jaulas abiertas en el mar. La campaña comenzó en 2022 y ha ido sumando apoyos en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia e Islandia.

La polémica no se centra en el salmón salvaje, sino únicamente en el procedente de explotaciones acuícolas industriales. Los promotores de la campaña denuncian que este modelo de producción puede perjudicar tanto a los ecosistemas marinos como a las poblaciones de salmones que viven en libertad.

Joan Roca, Ángel León y Eneko Atxa, entre los cocineros que rechazan el salmón de piscifactoría

La campaña ha recibido un nuevo impulso internacional gracias a la firma de más de 120 chefs de 26 países, que firmaron una carta abierta para comprometerse a retirar el salmón criado en jaulas marinas de sus restaurantes.

Entre los cocineros que respaldan esta iniciativa se encuentran tres nombres destacados de la gastronomía española: Joan Roca, Ángel León y Eneko Atxa. También figuran reconocidos chefs internacionales como Massimo Bottura, Alice Waters, Dan Barber, Dominique Crenn y Virgilio Martínez.

En conjunto, los firmantes reúnen más de 90 estrellas Michelin. Su compromiso es mantener este producto fuera de sus cartas mientras la industria no modifique sus prácticas de producción.

La organización WildFish sostiene que estas prácticas están contribuyendo al deterioro de las poblaciones de salmón salvaje, especialmente del salmón atlántico. Según los datos que recoge la campaña, algunas poblaciones de esta especie han sufrido descensos de hasta el 80% desde la década de 1970.