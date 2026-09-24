Onda Cero vuelve a convertir La Mancha en referente del vino español con la VIII Fiesta de la Vendimia

Una edición más, Onda Cero traslada sus estudios y equipos hasta mercados, ayuntamientos, cooperativas, bodegas, instituciones y otros espacios emblemáticos para dar voz a agricultores, viticultores, cooperativas, empresas, instituciones y municipios y mostrar la diversidad y la riqueza de un territorio estrechamente ligado a la cultura del vino.

La programación de la VIII Fiesta de la Vendimia

La programación arrancará el lunes 28 de septiembre con La Brújula, dirigida por Marta García Aller, desde el nuevo Mercado de Abastos de Tomelloso. El programa contará con la participación de Carlos David Bonilla, presidente de la Denominación de Origen La Mancha, y Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real.

La Brújula de Marta García Aller abre la VIII Fiesta de la Vendimia | Onda Cero

El martes 29 de septiembre, Por fin, con Jaime Cantizano, se desplazará hasta la sede de Cooperativas Agroalimentarias en Alcázar de San Juan. Allí intervendrán Juan Miguel del Real, director general de Cooperativas Agroalimentarias, y Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura.

Por fin, de Jaime Cantizano, viaja al centro de las cooperativas españolas con motivo de la celebración de la VIII Fiesta de la Vendimia. | Onda Cero

El miércoles 30 de septiembre, Cuerpos especiales de Europa FM grabará su programa matinal desde el Salón Noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Eva Soriano y Nacho García estarán acompañados por la alcaldesa de la localidad, Rosa Melchor. El programa podrá escucharse el jueves 1 de octubre a partir de las 07:00 en Europa FM.

Cuerpos especiales vive la VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha | Europa FM

El jueves 1 de octubre, Más de uno, con Carlos Alsina y Rafa Latorre, se realizará desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, la mayor cooperativa del mundo. El programa contará con la participación de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Rafael Torres, presidente de la cooperativa.

Programa especial 'Más de uno' desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso | ondacero.es

El viernes 2 de octubre, Onda Agraria se trasladará hasta Bodegas Campos Reales, en El Provencio (Cuenca), dentro de las instalaciones de la Cooperativa y Hospedería Nuestra Señora del Rosario. El programa, dirigido por Soledad de Juan y Pablo Rodríguez, contará con Carlos David Bonilla, presidente de la Denominación de Origen La Mancha, y José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha. La edición se grabará ese viernes y podrá escucharse el sábado 3 de octubre, de 6:00 a 7:00 de la mañana.

Onda Agraria pone rumbo a El Provencio para celebrar la VIII Fiesta de la Vendimia | Onda Cero

El sábado 3 de octubre, Onda Viajera, el programa presentado por Carles Lamelo, se desplazará hasta Baco Dcoop, en Alcázar de San Juan. Desde esta cooperativa de segundo grado, que agrupa a más de 75.000 familias en toda España, el programa dará a conocer un ejemplo de referencia del cooperativismo y de la producción agroalimentaria de Castilla-La Mancha. Su presidente, Ángel Villafranca, explicará las particularidades de la entidad y su proyección internacional.

Onda Viajera desde Dcoop BACO, la gran cooperativa de Alcázar de San Juan | Onda Cero

El domingo 4 de octubre, Onda Viajera pondrá el broche final a esta primera parte de la programación em directo desde el Ayuntamiento de Manzanares. El programa descubrirá la localidad y su vinculación con el sector vitivinícola a través de las conversaciones de Carles Lamelo con el alcalde, Julián Nieva, y el gerente de la Denominación de Origen La Mancha, Ángel Ortega.

La radio continuará su recorrido durante la semana siguiente con nuevas paradas en distintos destinos vinculados al tejido económico, educativo, institucional y vitivinícola de la región. Entre los escenarios previstos figuran la Universidad de Castilla-La Mancha, la Cámara de Comercio de Ciudad Real, la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos y el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, con el desembarco de los programas comarcales y regionales de Onda Cero Castilla-La Mancha.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, entre otras entidades.