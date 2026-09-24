Onda Agraria pone rumbo a El Provencio para celebrar la VIII Fiesta de la Vendimia

La vendimia vuelve a ser protagonista en Onda Agraria. El programa que cada fin de semana dirigen y presentan Pablo Rodríguez y Soledad de Juan se desplaza este viernes 2 de octubre hasta El Provencio (Cuenca) con motivo de la Fiesta de la Vendimia que la Denominación de Origen La Mancha celebra en Onda Cero.

El programa referente para los profesionales y amantes del campo se realizará desde las instalaciones de Bodegas Campos Reales, una de las bodegas más longevas de la comarca de La Mancha y un buen ejemplo de la importancia que mantiene el sector vitivinícola en esta tierra.

La Cooperativa Nuestra Señora del Rosario cuenta con más de 75 años de historia y a ella, se ha incorporado recientemente la Hospedería Virgen del Rosario, ubicada en pleno corazón de la Ruta del Vino de Castilla-La Mancha y dirigida por un joven empresario de éxito, Diego Calero, quien le ha imprimido su personalidad y dinamismo.

Carlos David Bonilla y José Luis Martínez Guijarro

La VIII Fiesta de la Vendimia centrará buena parte de la conversación, a la que está invitado el presidente de la Denominación de Origen La Mancha, Carlos David Bonilla, que, repasará los principales acontecimientos acaecidos en la Vendimia de 2026.

También pasará por los micrófonos de Onda Agraria el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que aportará su visión sobre el sector primario, como gran conocedor de él, y, especialmente, sobre la provincia de Cuenca, territorio que acoge este programa especial.

El escenario elegido para este programa no es casual, ya que la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario se ha convertido en uno de los referentes de la producción vitivinícola de La Mancha. De hecho, de sus instalaciones salen vinos como Canforrales, una de las grandes marcas que se elaboran dentro de la Denominación de Origen La Mancha.

Así, entre viñedos, bodegas y protagonistas expertos en el campo castellano-manchego, Onda Agraria se suma a la Fiesta de la Vendimia para acercar a los oyentes una de las grandes campañas agrícolas del calendario. El programa se grabará el viernes 2 de octubre en Bodegas Campos Reales y podrá escucharse en Onda Cero el sábado 3 de octubre, de 06:00 a 07:00 de la mañana.