Especial de 'Onda Agraria' desde la cooperativa El Progreso con motivo de la Fiesta de la Vendimia

Onda Agraria, el programa referente para los profesionales y amantes del campo que cada fin de semana conducen Pablo Rodríguez Pineda y Soledad de Juan, se grabará este viernes, 3 de octubre, desde las instalaciones de la Cooperativa El Progreso, en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

La grabación se enmarca en la Séptima Fiesta de la Vendimia, una iniciativa impulsada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha y Atresmedia Radio, con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.

Desde esta emblemática cooperativa, fundada en 1917, Onda Agraria abordará los principales retos de la actual campaña de vendimia, en la que se recolectan millones de kilos de uva destinados a la elaboración de vinos que, cada año, cruzan fronteras para llegar a mercados de todo el mundo.

Uno de los hitos recientes de El Progreso ha sido el desarrollo y exportación de vino en formato bag in box hacia la costa Este de Estados Unidos. Su presidente, Jesús Casanova, ofrecerá detalles sobre esta línea de negocio y otros proyectos en marcha durante la emisión del programa.

También intervendrá el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, quien analizará el estado actual del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha, especialmente en una época clave como la vendimia, motor económico y social de la región.

Villarrubia de los Ojos, situada al sur de los Montes de Toledo y considerada una de las puertas de entrada a la llanura manchega, ofrece en estas fechas una imagen imponente del campo en plena actividad. Desde sus miradores, se puede contemplar la vasta extensión de viñedos donde, en el horizonte, cielo y tierra parecen encontrarse.