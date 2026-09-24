Programa especial 'Más de uno' desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso

Onda Cero celebra la VIII edición de la Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha, con la emisión de sus principales programas desde algunos de los lugares más emblemáticos del territorio vitivinícola manchego.

Uno de ellos es la Cooperativa Virgen de las Viñas, en Tomelloso, que será el escenario donde 'Más de uno' realizará su programa. Junto a buena parte de los colaboradores de Rafa Latorre y Carlos Alsina, como Rubén Amón, John Müller, Daniel Ramírez Garcia Mina, Carlos Rodríguez Braun o Agustín Jiménez; conoceremos cómo se desarrolla la vendimia en la cooperativa más grande del mundo, enclavada en Tomelloso.

La mayor cooperativa del mundo

La Cooperativa Virgen de las Viñas es la mayor productora de vino acogido a la Denominación de Origen La Mancha y uno de los grandes referentes del sector agroalimentario español y manchego.

Desde sus instalaciones, 'Más de uno' podrá conocer el resultado de la campaña de vendimia de este año y el funcionamiento de una cooperativa que se ha convertido en uno de los principales motores económicos de la comarca y de la Denominación de Origen La Mancha.

La cooperativa destaca también por su compromiso con la tierra y por su apoyo a las manifestaciones culturales, sociales y artísticas que se desarrollan en la comarca.

Entrevista a Emiliano García-Page y al presidente de la cooperativa

Uno de los protagonistas del programa será el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que será entrevistado por Rafa Latorre. Durante la conversación, repasará los principales asuntos de la actualidad política de nuestro país.

Además, Carlos Alsina y Rafa Latorre contarán con la participación del presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas, Rafael Torres, uno de los grandes referentes del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha.

El Integrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones

La emisión coincidirá, además, con la reunión que ese mismo día celebrará en las instalaciones de la Cooperativa Virgen de las Viñas el Integrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones, una institución de especial relevancia para el sector primario español.

La presencia de este organismo permitirá poner el foco también en la dimensión europea del sector vitivinícola y en los retos a los que se enfrenta el campo y la producción de vino.

La VIII edición de la Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha vuelve así a acercar la radio a uno de los grandes territorios vitivinícolas de España, con un programa especial de 'Más de uno' desde Tomelloso y con la participación de algunos de sus principales protagonistas políticos y empresariales.