La cerveza sin alcohol vive su mejor momento y ya representa el 14% del mercado en España

La cerveza sin alcohol atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia en España. Según datos de Circana, esta categoría representa ya el 14% del mercado cervecero nacional, una cifra que refleja el cambio de hábitos de los consumidores y el auge de opciones que combinan sabor, moderación e innovación.

Lejos de ser una alternativa residual, la cerveza sin alcohol se ha consolidado como una categoría en expansión, especialmente entre quienes buscan disfrutar de una cerveza sin renunciar a un estilo de vida más saludable o compatible con la conducción, el deporte o la actividad profesional.

Este crecimiento está transformando también la estrategia de las empresas del sector y despertando el interés de compañías de ámbitos muy diferentes. Es el caso de la cervecera burgalesa Mica, que inicia una nueva etapa reforzada por dos alianzas estratégicas: la de Pascual, a través de Pascual Innoventures —que ya forma parte de su accionariado—, y la de Atresmedia, con quien ha sellado un acuerdo de colaboración para impulsar la visibilidad de la marca.

Fundada en 2014 en Fuentenebro (Burgos), en plena Ribera del Duero, Mica nació con la vocación de elaborar cerveza artesanal en una comarca tradicionalmente ligada al vino. Con el paso de los años, la compañía ha orientado su proyecto hacia un catálogo centrado en cervezas sin alcohol, con referencias como Amber Ale, IPA y Lager Pilsen, además de variedades sin gluten y bajas en calorías.

Su evolución también se ha visto respaldada por el reconocimiento internacional. La cervecera acumula cerca de medio centenar de premios y este año ha obtenido la medalla de oro en el European Beer Challenge con su Amber Ale sin alcohol, siendo la única marca española distinguida en esta edición del certamen.

Para Juan Cereijo, fundador y CEO de la compañía, el crecimiento de esta categoría responde a una transformación profunda en la forma de entender el consumo de cerveza. "Durante mucho tiempo se ha asociado la cerveza sin alcohol a una renuncia. Nosotros creemos que representa justo lo contrario: una oportunidad para seguir disfrutando de una cerveza de calidad adaptada a nuevas formas de consumo", señala.

La evolución del mercado apunta a que esta tendencia continuará durante los próximos años. El desarrollo de nuevas recetas, la mejora de los procesos de elaboración y una demanda creciente por parte de consumidores que priorizan el bienestar están convirtiendo a la cerveza sin alcohol en uno de los segmentos con mayor potencial dentro del sector cervecero.

Con este escenario, compañías como Mica buscan consolidar un modelo que combina innovación, especialización y desarrollo industrial, mientras el mercado español continúa posicionándose como uno de los más dinámicos de Europa en el consumo de cerveza sin alcohol.