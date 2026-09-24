Por fin, de Jaime Cantizano, viaja al centro de las cooperativas españolas

Con motivo de la celebración de la VIII Fiesta de la Vendimia, este martes, 29 de septiembre, Jaime Cantizano y todo el equipo de Por fin viajará a la sede de Cooperativas Argoalimentarias en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), desde donde trazará el dibujo y retrato exactos de la situación que atraviesa y vive en la actualidad el cooperativismo español.

Desde las tres y hasta las siete de la tarde, el programa profundizará en los principales asuntos que incumben a las cooperativas de nuestro país y, en especial, a Castilla-La Mancha. Cantizano tendrá ocasión de conversar con Juan Miguel del Real, director general de Cooperativas Agroalimentarias, quien explicará la importancia decisiva del movimiento cooperativo en el tejido empresarial, industrial, social y cultural de nuestros pueblos.

Junto a él, también conversará con Jaime Cantizano el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, quien también contará las principales novedades de esta recién terminada vendimia de 2026, que un año más se ha adelantado en el calendario.

Todo ello dentro de la VIII edición de la Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha en Onda Cero, una iniciativa que trata de promocionar y ensalzar la excelente calidad de los vinos de la principal región productora de nuestro país.

Fiesta de la Vendimia

Los vinos de La Mancha son el resultado de una tierra única, un clima que regala gran cantidad de horas de luz y el amor ancestral de miles de familias de agricultores y bodegueros que cuidan cada vid con un exquisito esmero.

La Fiesta de la Vendimia surge en 2019 como una iniciativa de la D.O. La Mancha y la emisora de Onda Cero Alcázar de San Juan, para celebrar el final de la recogida de la uva en la denominación de origen. Esta octava edición buscará de nuevo que tanto la marca como los vinos de la D.O. La Mancha queden perfectamente dibujados ante los consumidores y ante el reto de despuntar en un mercado altamente competitivo.