Pedro Alonso y Eugenio Derbez presentan 'El Juicio', serie que el protagonista estuvo a punto de rechazar: "No lo voy a hacer"

Pedro Alonso y Eugenio Derbez han presentado en Por fin, con Jaime Cantizano, su última serie, que recibe el nombre de 'El Juicio'.

La historia arranca cuando el hijo de un poderoso empresario es acusado de abuso sexual por una compañera de clase. A partir de ese momento, los padres de ambos jóvenes emprenden caminos opuestos: mientras uno busca justicia para su hija, el otro utiliza sus recursos e influencias para proteger a su hijo. La serie juega precisamente con esa frontera entre el bien y el mal y con las dudas que surgen a medida que avanza la trama.

Pedro Alonso estuvo a punto de decir que no

Pedro Alonso ha reconocido durante la entrevista con Jaime Cantizano que su primera reacción al recibir la propuesta fue rechazarla. El actor se encontraba descansando y trabajando en otro proyecto cuando recibió los guiones.

"Me había dicho: no lo voy a hacer", ha explicado Alonso. Sin embargo, comenzó a leer los primeros capítulos y terminó enganchándose hasta el punto de leer los ocho guiones durante aquel mismo fin de semana.

Lo que terminó convenciendo al actor fue que la serie fuera más allá del thriller y planteara dilemas que obligan al espectador a cuestionar sus propias certezas. Alonso destaca que, conforme avanza la historia, los personajes empiezan a cruzar determinadas líneas y aparece una pregunta recurrente: "¿Y yo qué haría?".

La ficción está inspirada en diferentes casos reales. Según explicó Derbez, los responsables decidieron no utilizar un único caso para evitar revictimizar a las personas que habían sufrido los abusos. En su lugar, combinaron elementos de diferentes historias para construir la trama.

"El bueno no es tan bueno, el malo no es tan malo"

Eugenio Derbez interpreta al padre de la joven que denuncia la agresión, mientras que Pedro Alonso se mete en la piel del padre del acusado, un empresario con un enorme poder económico y político.

Derbez ha destacado durante la entrevista que uno de los elementos que más le interesaron de la serie es precisamente que no presenta a los personajes de una manera sencilla. "El bueno no es tan bueno, el malo no es tan malo", ha explicado el actor, que considera que algunos de los argumentos de su personaje rival llegan incluso a resultar convincentes para el espectador.

La serie plantea así una batalla entre dos padres que están dispuestos a hacer todo lo posible por proteger a sus hijos. Uno cuenta con dinero, contactos e influencia; el otro carece de esos recursos y debe enfrentarse a él desde una posición mucho más vulnerable.

"¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por un hijo?", se pregunta Derbez durante la entrevista, una cuestión que constituye uno de los ejes centrales de la ficción.

Eugenio Derbez: "Nadie creyó en mí" cuando quiso hacer drama

Para Eugenio Derbez, conocido especialmente por sus trabajos en la comedia, 'El Juicio' supone además un importante cambio de registro. El actor ha reconocido que durante años tuvo dificultades para conseguir que confiaran en él en papeles dramáticos.

"Me llevó muchísimos años que creyeran en mí, en el drama. De hecho, nadie creyó en mí", ha contado en Por fin. Derbez asegura que llegó incluso a producir sus propias series dramáticas para demostrar que podía desenvolverse en ese registro.

Pedro Alonso, que ya había trabajado en producciones internacionales como La casa de papel, también ha destacado la interpretación de su compañero. "Además de que tiene un oficio espectacular, tiene una humanidad increíble", ha señalado el actor sobre Derbez.

El mexicano, además, ha asegurado que el recibimiento de la serie ha sido positivo y que en apenas tres días alcanzó los objetivos marcados por la plataforma. Prime Video confirma que la ficción cuenta con ocho episodios y está disponible completa.

Una serie que busca abrir el debate

Uno de los aspectos que más han destacado ambos intérpretes es la intención de que la serie genere conversación. Pedro Alonso considera que no es necesario ofrecer demasiadas explicaciones a los adolescentes antes de verla, sino que puede ser una oportunidad para abrir un debate difícil de abordar hoy en día.

Derbez ha explicado que el conflicto no afecta únicamente a la víctima y al presunto agresor, sino que termina teniendo consecuencias para las dos familias y su entorno. Por eso considera especialmente importante abordar la serie con adolescentes que tengan la madurez suficiente para hablar sobre el tema.

La producción también juega constantemente con la duda. Los personajes van descubriendo nuevos elementos de la historia y se enfrentan a preguntas que habían evitado formularse. De esta manera, el espectador cambia continuamente de perspectiva.

En ese sentido, la propia palabra "juicio" tiene un doble significado. Pedro Alonso explica que no se refiere únicamente al proceso judicial, sino también al juicio que cada persona establece sobre los demás antes incluso de que llegue un caso ante un juez.

'El Juicio' está disponible en Prime Video y cuenta con Pedro Alonso, Eugenio Derbez, Karla Gaytán e Iker Solano en su reparto. La serie aborda la desigualdad ante la justicia, el poder y las consecuencias familiares de un caso de abuso sexual a través de una historia inspirada en diferentes hechos reales.