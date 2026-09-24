Onda Viajera celebra la VIII Fiesta de la Vendimia con un programa especial desde Dcoop BACO

Onda Viajera, el programa líder de turismo en la radio española, se desplaza el próximo sábado 3 de octubre hasta la gran cooperativa Dcoop BACO, que levanta sus instalaciones en la Avenida de los Vinos de Alcázar de San Juan.

Se trata de un viaje al centro mismo del vino con motivo de la VIII edición de la Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha en Onda Cero.

Todo ello, de la mano de uno de los grandes productores de vino del campo español. La cooperativa cuenta además con otra gama de productos del sector primario, lo que hace que sea muy competitiva en otros cultivos como el aceite o el pistacho.

El equipo que dirige Carles Lamelo podrá conocer una comarca enorme, donde se da uno de los mejores ejemplos del cooperativismo español, el caso de Baco Dcoop, cooperativa de segundo grado que agrupa a más de 75.000 familias en toda España.

Embajadora de nuestros productos y su calidad por todo el mundo

Hablaremos con su presidente, Ángel Villafranca, quien explicará a los oyentes las particularidades de una empresa como la que dirige, siendo principal embajadora de nuestros productos y su calidad por todo el mundo, con gran cantidad de misiones comerciales en las que participan a lo largo del año.

Onda Viajera vuelve de nuevo a las instalaciones del grupo Baco Dcoop con motivo de la Fiesta de la Vendimia, una iniciativa para resaltar las excelentes calidades del vino que se elabora en la mayor extensión de viñedo de toda Europa.