Andalucía, para los fans de las grandes historias: la San Diego Comic-Con de Málaga es el punto de partida para una visita con escenarios únicos

La San Diego Comic-Con Málaga será una de las grandes citas para los aficionados al cine, las series, el cómic, los videojuegos y la cultura popular. La segunda edición se celebrará del 1 al 4 de octubre en FYCMA y reunirá durante cuatro días cientos de actividades, invitados, artistas, exposiciones y propuestas relacionadas con el entretenimiento y la cultura pop.

Pero la visita a Málaga puede convertirse también en la puerta de entrada a un viaje por Andalucía. La comunidad ofrece escenarios que ya forman parte del imaginario audiovisual y otros muchos rincones que parecen preparados para una gran producción.

Andalucía cuenta con ocho provincias que han servido como plató para películas y series de todo el mundo. Desde los desiertos de Almería hasta los palacios de Sevilla, pasando por las costas de Cádiz y Huelva, las fortalezas de Córdoba o los paisajes de Granada y Jaén.

Andalucía reúne buena parte de estas localizaciones en rutas y mapas cinematográficos que permiten organizar recorridos a pie o en coche, con información sobre las distintas paradas. Una propuesta que permite prolongar la experiencia de la Comic-Con y descubrir los escenarios reales que han acogido producciones como Indiana Jones, Star Wars, Juego de Tronos, The Crown o Alatriste.

Málaga, mucho más allá de la Comic-Con

Málaga será el epicentro de la San Diego Comic-Con, pero la ciudad ofrece numerosas posibilidades para completar la estancia. La edición de 2026 contará con más de 300 horas de contenido y una amplia representación de la cultura pop internacional. Entre los invitados figuran Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de El Señor de los Anillos; Karl Urban, Aya Cash, Michael Rooker, Sean Gunn y Paul Bettany, vinculados a algunas de las grandes franquicias del cine y las series; Iñaki Godoy y Taz Skylar, protagonistas de One Piece; y John Romita Jr., Jorge Jiménez, Pepe Larraz y Juanjo Guarnido en el ámbito del cómic. A ellos se suman referentes del anime como Shin’ichirō Watanabe, creador de Cowboy Bebop, y del videojuego como John Romero, creador de Doom, y Dave Jones, uno de los responsables de Grand Theft Auto.

Nuevos invitados Panel Cero en la San Diego Comic-Con de Málaga 2026. | Comic-Con

Una vez fuera de FYCMA, el Soho concentra grandes murales y propuestas de cultura urbana, mientras que el Museo Picasso, el Centre Pompidou y el OXO Museo del Videojuego permiten acercarse a distintas expresiones del arte y la cultura contemporánea. Las tiendas especializadas, la gastronomía y las terrazas completan una visita que puede prolongarse hasta la noche.

La ciudad también mantiene una relación estrecha con la ficción audiovisual. Warrior Nun utilizó como escenarios la Catedral, el Palacio de la Aduana y diferentes espacios del centro histórico, mientras que The Crown convirtió la calle Molina Lario, el Jardín Botánico de La Concepción y el Gran Hotel Miramar en localizaciones de Australia y las Bahamas.

Jardín Botánico-Histórico La Concepción. | Junta de Andalucía

La propia provincia cuenta además con varias rutas cinematográficas recogidas por Andalucía Destino de Cine, entre ellas las de Málaga, Marbella y la Axarquía.

A poca distancia aparecen otros escenarios naturales como el Caminito del Rey, con sus pasarelas entre los cañones del río Guadalhorce, o Nerja y Frigiliana, donde acantilados, playas y pueblos blancos permiten cambiar completamente de escenario.

Granada, entre mundos de fantasía y videojuegos

Granada cuenta con uno de los grandes iconos monumentales de Andalucía, la Alhambra, cuya arquitectura y jardines parecen formar parte de una gran producción de fantasía. El Albaicín, el Sacromonte y la Carrera del Darro amplían un recorrido por algunos de los rincones más reconocibles de la ciudad, mientras que el Realejo aporta arte urbano y nuevas propuestas culturales.

La conexión con la ficción también está presente en la ciudad. La serie coreana Recuerdos de la Alhambra convirtió Granada en el escenario de una historia en la que la realidad y un videojuego de realidad aumentada se mezclan en sus calles.

La historia del cine en la provincia va además mucho más atrás. Guadix fue escenario de Indiana Jones y la Última Cruzada, mientras que el castillo de La Calahorra apareció en Doctor Zhivago. Ambos lugares forman parte de un territorio que ha atraído a producciones muy diferentes a lo largo de las décadas.

Castillo de La Calahorra. | Junta de Andalucía

Una estancia en una casa cueva de Guadix, una ruta por el Geoparque de Granada, una visita a Sierra Nevada o una escapada a la Costa Tropical, entre Almuñécar y Salobreña, completan las posibilidades de la provincia.

Sevilla, escenarios conocidos de grandes producciones

Sevilla es otra de las ciudades andaluzas con una estrecha relación con el cine y las series. La Plaza de España, el Real Alcázar, las Atarazanas Reales o el centro histórico permiten reconocer escenarios que han aparecido en algunas de las grandes producciones internacionales.

La Plaza de España se convirtió en el planeta Naboo para Star Wars: Episodio II. El ataque de los clones, mientras que el Real Alcázar fue utilizado como los Jardines del Agua de Dorne en Juego de Tronos. Las Atarazanas Reales también aparecieron en la serie como las catacumbas de la Fortaleza Roja.

Plaza de España en Sevilla. | Junta de Andalucía

La ruta puede continuar en Santiponce, donde el anfiteatro romano de Itálica se convirtió en el Pozo Dragón de Desembarco del Rey. Osuna ofrece otra parada vinculada a Juego de Tronos, ya que su plaza de toros fue utilizada como escenario de la arena de Meereen.

La relación entre Sevilla y la producción audiovisual es todavía más amplia. La ciudad ha sido escenario de Lawrence de Arabia, La Peste, 1492: La conquista del paraíso y La Isla Mínima, entre otras películas y series.

El recorrido puede continuar con las rutas cinematográficas de Sevilla, Carmona y Osuna, que permiten descubrir diferentes localizaciones de la provincia. Entre ellas quedan mercados, terrazas y barrios históricos que permiten combinar las referencias cinematográficas con la vida cotidiana de la ciudad.

Almería, un paisaje de cine y ciencia ficción

El desierto de Tabernas y la costa de Almería forman parte de la historia del cine. Sus paisajes han acogido producciones como Lawrence de Arabia, Indiana Jones y la Última Cruzada, Conan el Bárbaro y Exodus: Dioses y reyes, además de los grandes westerns de Sergio Leone. También han servido de escenario para series como Doctor Who, Black Mirror o Juego de Tronos.

La Alcazaba de Almería fue también uno de los escenarios de Juego de Tronos, mientras que otros espacios de la provincia aparecen en diferentes producciones.

Murallas y torre de La Alcazaba, en Almería. | Junta de Andalucía

La ruta cinematográfica puede detenerse en algunos de los escenarios más reconocibles del Cabo de Gata. La playa de Mónsul, por ejemplo, apareció en Indiana Jones y la última cruzada, mientras que los paisajes de Los Albaricoques y el Cortijo del Fraile están vinculados a varios de los grandes westerns rodados en la provincia.

Los antiguos poblados del oeste y el desierto de Tabernas completan una propuesta especialmente vinculada al cine de aventuras.

La provincia permite combinar estas localizaciones con algunos de sus espacios naturales más destacados. El paisaje cambia entre acantilados, salinas y playas, mientras que localidades como Rodalquilar, San José, Níjar y Mojácar ofrecen otras posibilidades para completar el recorrido.

Córdoba, patrimonio convertido en escenario

Córdoba ofrece otro tipo de escenario. La Mezquita-Catedral, la Judería, el Alcázar de los Reyes Cristianos y sus patios permiten recorrer una ciudad cuyo patrimonio monumental ya ofrece una experiencia visual singular.

El Puente Romano fue utilizado como el puente largo de Volantis en Juego de Tronos, una relación con la serie que continúa en la provincia con el castillo de Almodóvar del Río, que se convirtió en Altojardín, el territorio de la Casa Tyrell.

Puente Romano de Córdoba. | Junta de Andalucía

La fortaleza, situada sobre una colina junto al Guadalquivir, conserva torres, murallas y diferentes espacios medievales y también cuenta con una larga tradición cinematográfica. Antes de Juego de Tronos ya había servido como escenario de Camelot.

La ruta cinematográfica de Córdoba puede ampliarse con otros escenarios de la provincia, mientras que Medina Azahara añade otra parada monumental. La Subbética permite cambiar de escenario con pueblos como Zuheros y Priego de Córdoba, sierras, miradores y cuevas.

Cádiz, cine, Atlántico y escenarios de acción

Cádiz combina patrimonio, cultura y costa en una provincia especialmente vinculada al cine. La capital fue transformada en La Habana para Muere otro día, una de las películas de James Bond protagonizadas por Pierce Brosnan y Halle Berry.

La provincia también ha acogido producciones como Kaos y Pathaan, con localizaciones en Cádiz, Vejer de la Frontera y Sanlúcar.

Más allá de las localizaciones cinematográficas, la provincia ofrece numerosas propuestas para completar la estancia. Bolonia permite combinar la playa con el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, mientras que Tarifa, Vejer de la Frontera, Jerez y Sanlúcar aportan nuevos paisajes y experiencias.

La Caleta, en Cádiz. | Junta de Andalucía

Las rutas cinematográficas de Cádiz, Conil, Bornos y San Fernando permiten además ampliar el recorrido por distintos escenarios de la provincia.

Las playas atlánticas y el entorno de Doñana ponen el punto final a una ruta en la que el cine comparte protagonismo con la naturaleza, la gastronomía y el patrimonio.

Jaén, castillos y aventuras históricas

Jaén concentra una de las mayores muestras de arquitectura defensiva de Andalucía. El castillo de Santa Catalina domina la capital, mientras que los Baños Árabes permiten descubrir otro de los espacios históricos más singulares de la ciudad.

Úbeda y Baeza aportan patrimonio renacentista y también cuentan con presencia en el cine. Sus calles y monumentos formaron parte de Alatriste, la película protagonizada por Viggo Mortensen.

En Baños de la Encina, el castillo de Burgalimar apareció en El Capitán Trueno y el Santo Grial, otra producción que aprovechó el patrimonio histórico de la provincia como escenario.

Castillo de Baños de la Encina, en Jaén. | Junta de Andalucía

El recorrido puede continuar hacia las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, con pueblos como Cazorla o La Iruela, rutas de naturaleza y paisajes de montaña. Una visita a una almazara permite además incorporar la gastronomía y el aceite de oliva a esta propuesta.

Huelva, de paisajes marcianos a las playas del Atlántico

La provincia de Huelva ofrece algunos de los paisajes más singulares de Andalucía. La Cuenca Minera y, especialmente, Riotinto sorprenden por sus tierras rojizas y una apariencia que recuerda a otros planetas.

Este entorno ha servido como escenario para producciones como 3 días, un thriller de carácter apocalíptico, mientras que El corazón de la tierra pasó también por lugares como Linares de la Sierra y Trigueros.

Túnel Santa María de Riotinto, en Huelva. | Junta de Andalucía

En la costa, la serie Sin límites utilizó el Caño de la Culata, en Cartaya, para recrear la isla de Mactán. El Rompido, Punta Umbría, Isla Cristina y Ayamonte permiten continuar el recorrido entre playas, marismas y espacios naturales.

El interior ofrece otra propuesta con Aracena y los pueblos de la sierra, donde aparecen grutas, bosques, castillos y una gastronomía que completa un viaje con escenarios muy diferentes en una misma provincia.

Andalucía, un gran escenario para prolongar la experiencia

Así, la San Diego Comic-Con Málaga puede ser el punto de partida para descubrir una Andalucía diferente. La segunda edición de la convención amplía la propuesta con nuevos espacios y contenidos, y durante cuatro días reunirá cine, series, cómic, gaming, anime, manga, cosplay y otras manifestaciones de la cultura popular.

A partir de ahí, las posibilidades se extienden por toda la comunidad, que reúne rutas y mapas de cine de las ocho provincias para descubrir localizaciones de grandes producciones y recorrer los territorios que se han convertido en grandes escenarios de películas y series.

Playa del Monsul, en Almería. | Junta de Andalucía

El resultado es un viaje que permite combinar cultura pop y patrimonio, cine y naturaleza, ciudades monumentales y paisajes de costa. De los escenarios de Star Wars y Juego de Tronos a los desiertos de Tabernas, de las fortalezas medievales a las playas atlánticas y mediterráneas.

Una oportunidad para prolongar la estancia en Andalucía y descubrir que, en ocasiones, algunos de los escenarios más sorprendentes de las grandes historias no están dentro de una pantalla, sino repartidos por las ocho provincias de la comunidad.

Ofrecido por la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía