La Brújula de Marta García Aller abre la VIII Fiesta de la Vendimia

La Brújula, el programa que de lunes a viernes dirige y presenta desde las siete de la tarde la periodista Marta García Aller, se emitirá este próximo lunes, 28 de septiembre, desde el nuevo Mercado de Abastos Tomelloso para dar comienzo así a la octava edición de la Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha en Onda Cero.

Una iniciativa consolidada que trata de subrayar y promocionar la excelente calidad de los vinos acogidos a esta denominación de origen, la más grande y extensa de España y Europa.

A lo largo de las cuatro horas y media que dura el programa, García Aller podrá conocer y difundir a través de los micrófonos de Onda Cero las excelentes cualidades de los vinos DO Mancha, así como los primeros balances de la vendimia de 2026, que una vez más ha vuelto a adelantarse en el calendario.

De todos estos asuntos, charlará con el presidente de la Denominación de Origen La Mancha, Carlos David Bonilla, uno de los principales bodegueros y viticultores que tiene la región, conocedor al máximo de las condiciones del viñedo y el resultado final de los vinos.

Nuevo Mercado de Tomelloso | Onda Cero

También participará en esta edición de La Brújula el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, otro gran conocedor del mundo vitivinícola de la región y del sector primario en general. Junto a su recién estrenado equipo de colaboradores, García Aller dibujará sin duda con especial tino y precisión la realidad de los viñedos más extensos que existen en el centro de nuestro país.

Con la colaboración de la Denominación de Origen La Mancha.