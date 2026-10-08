Rufián mueve ficha en ERC: "Quiero representar a Esquerra Republicana y lo intentaré hasta el final"

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dejado claro este jueves que quiere volver a representar a ERC en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, aunque mantiene sus condiciones para hacerlo y reclama que la candidatura esté acompañada por otras fuerzas de izquierdas.

"Yo quiero representar a Esquerra Republicana", ha escrito Rufián en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter). El diputado asegura que está intentando hacerlo "con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene".

Su propuesta pasa además por concurrir acompañado de otras formaciones. "Y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana", señala. Ha añadido que lo intentará "hasta el final" y "ojalá ERC también lo quiera".

Rufián cierra su mensaje asegurando que no pretende entrar en la batalla interna de la formación republicana. "Ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre", afirma.

ERC prepara una alternativa mientras Rufián mantiene su pulso con la dirección

Este mensaje publicado en redes sociales llega después de que haya trascendido que ERC podría estar preparando una alternativa a Rufián.

A pesar de los rumores, la dirección de ERC sigue situando a Rufián como su candidato, pero el portavoz se encuentra en un proceso de reflexión y reclama unas condiciones concretas para continuar representando al partido en Madrid. El plazo para la recogida de avales para encabezar la lista termina este domingo.

El principal punto de fricción recae en la estrategia de Rufián, que insiste en formar una alianza amplia de las distintas fuerzas de izquierdas a excepción del PSOE.

Rufián, uno de los nombres que ha sonado para representar a la izquierda alternativa al PSOE

Rufián lleva meses defendiendo una fórmula de unidad entre distintas fuerzas y ha declarado en varias ocasiones la intención de que los partidos pacten un programa común y acuerden conjuntamente el futuro de las izquierdas, de ahí que haya sonado como posible representante de Frente Amplio.

Su nombre está entre los que se han manejado para liderar el conjunto de las distintas formaciones, junto a otros como Ada Colau, Irene Montero o Mónica García.

Ahora, sin embargo, su mensaje apunta a que su primera opción continúa siendo representar a Esquerra Republicana, aunque acompañado por otras fuerzas. La fórmula que plantea conecta con las conversaciones que mantienen distintos partidos y dirigentes de la izquierda alternativa para intentar configurar una candidatura común de cara al 29N.

La incógnita está ahora en si Rufián y la dirección de ERC consiguen alcanzar un acuerdo sobre las condiciones con las que concurriría a las elecciones y, al mismo tiempo, en cómo encajaría su propuesta de colaboración con otras fuerzas de izquierdas en la estrategia electoral de Esquerra.