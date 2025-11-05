Pablo Pombo señala el mayor fracaso del Gobierno: "Es ofensivo decir que España va como un cohete"

Cáritas ha presentado el IX informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España, cuya conclusión principal es que nuestro país vive un proceso de fragmentación social "sin precedentes". Según los autores del informe, 4,3 millones de personas viven en riesgo de exclusión social severa, el doble que en 2007.

Además, del informe se desprende que la vivienda -inaccesible para muchos-, y el trabajo precario, son los dos motores de la exclusión. En este contexto, Pablo Pombo se ha mostrado contundente en Por fin: "No se puede decir, dando estos datos, que la economía española va como un cohete. Es ofensivo".

Es el mayor fracaso de este Gobierno que se precia de ser el más progresista del mundo

El periodista ha catalogado la situación como "una bomba de relojería" y ha lamentado que, a día de hoy, "tener trabajo no te salva de la pobreza y no te garantiza tener techo". El informe ha señalado que el 45% de las personas que viven en régimen de alquiler a precios de mercado está en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la Unión Europea (UE).

Para Pombo es "el mayor fracaso" de este Gobierno que lleva siete años en el poder y que se precia "de ser el más progresista del mundo". Asimismo, ha hecho un llamamiento a la autocrítica por parte de los medios, porque "hay mucho ruido, pero se silencia algo que es tremendo".

Otros datos que ha revelado el informe es que casi la mitad de la población activa -el 47,5%- tiene un empleo precario, o lo que es lo mismo, 11,5 millones de personas trabajan sin que su salario logre sacarles de la pobreza. Cáritas explica que "aunque el empleo mejora sus cifras, ha perdido su capacidad protectora e integradora. La precariedad laboral es la norma".

Inmigrantes y menores, los que más sufren las consecuencias

Además, también se ha observado un cambio en cuanto a la educación, porque hace años la ESO era un elemento de protección frente a la pobreza, pero ahora "el cortafuegos contra la exclusión se ha desplazado a Bachillerato y FP". En datos, una persona que no consigue adquirir estudios por encima de la Educación Secundaria Obligatoria, tiene un 2,7 más de posibilidades de caer en riesgo de exclusión severa.

En cuanto a los grupos de población que más sufren estas consecuencias, los inmigrantes en situación irregular, los niños y los adolescentes. La tasa de pobreza de los menores de edad es del 29%, siendo la más alta de todos los grupos de edad y de las mayores de Europa. Además, cuando acceden a un primer empleo, el salario es entre un 15% y un 30% peor que las generaciones anteriores.