VOTA ¿Comparte con Caritas que la clase media en España está desapareciendo?

Alrededor de 4,3 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social severa, el doble de lo que había en 2007, fruto del "proceso inédito de fragmentación social" que atraviesa España, en el que la clase media se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores.

Así se desprende del 'IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España', presentado este miércoles en Madrid por la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, y el secretario técnico de la Fundación Foessa y coordinador del informe, Raúl Flores.

Una de las conclusiones es que los grandes motores de la exclusión son una "vivienda inaccesible" y el "empleo precario", pese a los recientes datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que arrojan que en octubre la Seguridad Social ha ganado 141.926 afiliados medios (+0,65%), hasta situarse en los 21.839.592 cotizantes, en un mes marcado por un fuerte aumento de la ocupación en la educación, que sumó más de 167.000 trabajadores, tras la 'sangría' habitual del verano.

Según esos datos, difundidos ayer martes por el Gobierno, el total de ocupados en España se queda muy cerca del récord de 21.865.503 cotizantes registrado el pasado mes de julio y supone que ahora trabajan 507.078 personas más que hace un año.

"Aun con crecimiento económico España tiene una de las tasas más altas de desigualdad de la Unión Europea", lo que "perpetúa la pobreza y la exclusión", lamentó Flores a la luz de los datos de Foessa.

Además, "el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la Unión Europea. El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza", añadió el técnico, que considera que la vivienda es "un derecho fake" que ha sido de ser "hogar" para convertirse en causa de preocupaciones