Martínez-Almeida, tras la suspensión de la última etapa de La Vuelta: "La imagen que estamos dando es lamentable"

La organización de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha cancelado este domingo su 21ª y última etapa debido a las multitudinarias protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid, quedando anulada también la ceremonia de premiación junto a la Fuente de Cibeles.

Policías antidisturbios realizaron cargas tras el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de esta etapa a su paso por la capital. En el Paseo del Prado, cerca de Atocha, aumentó la tensión mientras el pelotón de La Vuelta intentaba seguir por la ciudad.

"Son unas imágenes tristísimas. Me parece increíble tener que ver que las calles de Madrid hayan sido cortadas y que La Vuelta no haya podido finalizar en Cibeles", asegura el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, en declaraciones a Onda Cero.

"Creo que la imagen de España va a dar la vuelta a todo el mundo", ha añadido, alegando que "hay que empezar a pedir responsabilidades" porque "ha habido dirigentes políticos que han lanzado mensajes muy irresponsables esta mañana y que lo único que están haciendo es poner en riesgo la integridad física de los ciclistas, que son trabajadores".

Según la opinión del alcalde, lo ocurrido "no obedece tanto a un interés por los gazatíes como a un interés particular, como en este caso en términos políticos aquí en España. La imagen que estamos dando es lamentable".