La indignación del director de La Vuelta tras la cancelación de la etapa en Madrid: "Es absolutamente inaceptable"

El director de La Vuelta, Javier Guillén, ha comparecido tras la conclusión de la edición 2025 para valorar los incidentes que obligaron a cancelar la última etapa en Madrid por las protestas propalestinas. El máximo responsable de la ronda española expresó su condena y lamentó que la carrera se viera interrumpida en su jornada final. Guillén aseguró en la rueda de prensa:

Lo primero que quiero es por supuesto lamentar, pero especialmente condenar lo ocurrido en la última etapa de la Vuelta a España. Creo que pocos comentarios son necesarios con respecto a lo que vimos ayer. Las imágenes hablan por sí solas

El director detalló que los problemas comenzaron desde el inicio, con desvíos de recorrido en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, y que la situación se agravó al entrar en el circuito de Castellana. "En el circuito se estaban produciendo actuaciones de invasión de la calzada que ponían en riesgo que pudiéramos desarrollar la etapa con normalidad", explicó.

El momento crítico llegó a tres kilómetros de la meta: "Se produce otra invasión de calzada en la que corredores caen al suelo. No sólo no se puede tener un normal desarrollo de la etapa, sino que la integridad de los ciclistas quedó manifiestamente puesta en peligro". Ante esa situación, la organización decidió dar por cancelada la etapa, aunque validando los tiempos tomados en el kilómetro 44.

"La Vuelta podía haber convivido con las manifestaciones"

Guillén defendió que la carrera siempre ha tratado de mantener un equilibrio entre deporte y reivindicación. Asegura que "La Vuelta podía haber convivido con las manifestaciones, esto no se debería repetir"

Nosotros somos una carrera ciclista y lo que queremos reivindicar es esa esencia. Nos parece muy bien que todo el mundo aproveche la plataforma de la Vuelta para hacer la reivindicación que quiera, pero igual que respetamos el derecho a la manifestación, exigimos respeto para la carrera y para nuestros deportistas

Sobre la participación de Israel:

Además, quiso dejar claro que la organización se rige por la normativa internacional y no tiene competencia sobre la admisión de equipos: "Las normas de participación las pone la Unión Ciclista Internacional. Es a ella a quien corresponde regular el derecho de admisión o la exclusión de los equipos".

"Se han completado las 21 etapas"

Pese a las dificultades, Guillén valoró el compromiso de ciclistas, equipos y organización: