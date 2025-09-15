Carlos Alsina reclama "coherencia", tras lo ocurrido en la Vuelta: "Quiero escuchar al Gobierno que si Israel se clasifica para el Mundial, España no debería participar"

Como no podía ser de otra manera, la Tertulia de Más de uno de este lunes ha tenido como tema principal las protestas propalestinas que este domingo obligaron a cancelar la última etapa de la Vuelta en Madrid. En este sentido, una de las proclamas en las que han estado de acuerdo prácticamente todos los tertulianos es en la "coherencia" que reclamaban al Gobierno y en la que también ha incidido Carlos Alsina.

Todo ha venido motivado por el 'apoyo' que Pedro Sánchez mostró a los manifestantes. Así lo hizo ver en un mitín en Andalucía durante la mañana de este domingo, en el que destacó grosso modo el "orgullo" que le provocaban las protestas. Algo que, por cierto, también ha querido destacar la prensa internacional, como The Times, en la crónica que narra lo ocurrido. Así las cosas, el debate o, más bien, las preguntas que se plantean son las siguientes: ¿qué ocurre ahora con Eurovisión? ¿Por qué en España se sigue jugando la Supercopa en un país como Arabia Saudí? (se preguntaba también esta mañana Rubén Amón) y, sobre todo: qué pasará en el próximo Mundial de Fútbol de 2026 si lo juega Israel.

"Me parece más interesante qué hace el Gobierno con Eurovisión, donde el Gobierno, directamente siendo TVE tiene mano directa", ha espetado Marta García Aller en un momento de la Tertulia. Ha sido en este instante, cuando Carlos Alsina ha reflexionado, precisamente, sobre la competición de fútbol: "A mí me parece mucho más interesante ver qué hace el Gobierno con el Mundial de Fútbol si Israel se clasifica".

El deporte que más mueve es el fútbol

Alsina sostiene que este es uno de los puntos clave -el del fútbol-, ya que la vuelta ciclista "es verdad que tiene muchos aficionados, pero no es el fútbol". Sostiene, por tanto: "Que una etapa de la Vuelta no se consume, pues genera mucho malestar en algunos aficionados, pero -insiste- no es el fútbol; el deporte que más mueve es el fútbol, así que yo quiero oír hoy mismo al Gobierno de España decir que si Israel se clasifica para el Mundial de Fútbol del año que viene, la selección española no debería participar".

Apunta, finalmente: "Quiero escuchárselo porque es en coherencia de todo lo que viene defendiendo".