Julia Otero explica el curioso día en el que desaparecieron de golpe diez días del calendario: "Lo hicieron a la brava"

Pues sí, si son las 08:00 de la mañana, es porque un día como hoy de 1582 el papa Gregorio acabó con el calendario juliano (el de Julio César) y pasamos al suyo, o sea, al calendario gregoriano. Fue una buena idea porque 444 años después es la medida solar que sigue usando buena parte de la humanidad.

Y se preguntarán: ¿Cómo era entonces el calendario anterior, el juliano? Pues mucho menos preciso que el gregoriano. Para que se hagan una idea: cada 128 años se comían un día a razón de 11 minutos al año.

¿Qué ocurrió hace 444 años? Pues lo hicieron a la brava: se comieron 10 días de golpe como si fuera una ficha de parchís. Como si esta noche nos dijeran que ya es 15 de octubre.

Leyendo al respecto, he descubierto que existe un calendario juliano revisado que usan algunas iglesias ortodoxas. Ya son ganas de ponerse tiquismiquis. Con su precisión máxima han conseguido que el error de un día se produzca solo cada 31.500 años.

Y no les canso más con este canto gregoriano, que al final me van a decir aquello del gran filósofo Eugenio Trías: "No confundamos la precisión con el sopor".

Buenos días, y por ser precisa, muy especialmente a la buena gente. Los otros, seguro que no se levantan con nosotros.