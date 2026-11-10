El Gobierno justifica la ausencia de Sánchez en el funeral: “Siempre con las víctimas en el centro de toda la acción”

La catedral de Toledo acoge este martes 10 de noviembre el funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Urda que se saldó con 69 fallecidos. Una ceremonia a la que acudirán familiares, los Reyes y representantes de distintas instituciones pero que contará con una gran ausencia: la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, la misa, que está programada a las 19:00 horas y que será presidida por el arzobispo toledano, Francisco Cerro Chaves, contará con la presencia de algunos miembros del Ejecutivo como el vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, Margarita Robles, de Educación, Milagros Tolón, de Vivienda, Isabel Rodríguez y de Sanidad, Mónica García.

El líder del Ejecutivo no participará en el acto religioso bajo el argumento de que nunca participa en ceremonias de carácter religioso, añadiendo además que se trata de una cuestión de profundo respeto. "No lo he hecho nunca", ha recordado en una entrevista en La Séptima, señalando que él siempre acude a "ceremonias aconfesionales".

El Gobierno defiende la postura de Sánchez

Tras las declaraciones del presidente, el Gobierno ha salido públicamente a defender su postura. Ha sido la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha justificado la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de esta tarde.

"Quiero recordar que el funeral se hace para honrar la memoria de las víctimas con el profundo respeto que transmite el Gobierno, que va a estar con una alta representación: el vicepresidente Cuerpo, las ministras Tolón, García y la ministra Robles", ha señalado.

Asimismo, la ministra ha destacado el "máximo respeto" y el "trabajo incansable" del Ejecutivo, "siempre con las víctimas en el centro de toda la acción del Gobierno, acompañando y con medidas encima de la mesa para poner en el centro quienes están en el centro, que son las víctimas de esa catástrofe".

La oposición carga contra el presidente

A pesar de tratarse de una decisión que busca el máximo respeto a las víctimas y familiares, la oposición ha señalado la ausencia como una forma de mostrar "el temor del recibimiento". Así lo ha expresado Pedro Rollán, presidente del Senado, asegurando que "falta a la verdad" al escudarse en que nunca asiste a actos religiosos.

"Si temes que vas a encontrar un recibimiento frío, obedece a que tu gestión ha sido gélida", sentenció para recordar que un presidente ha de "estar a las duras y a las maduras", ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado que es "obligación de todos los responsables institucionales" ir al funeral por las víctimas del accidente "al margen de ser creyente". Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho hincapié en la presencia de Sánchez en la inauguración de la Sagrada Familia en Barcelona con el Papa León XIV.

"Qué vergüenza, cómo intentan manipular a la opinión pública para hacer creer que estamos en otro escenario y que la víctima siempre es Sánchez", ha lamentado, criticando que Sánchez diga que no va las misas funerales cuando "en España a nuestros muertos se les llora en misas funerales, por solemnes, además de que se tenga o no se tenga fe".

En el caso de Vox, los de Santiago Abascal han celebrado la no participación del presidente señalando que "solo faltaría que tuviera las narices de presentarse ahí", siendo, según ellos, responsable del accidente ferroviario.

Un homenaje especial a las víctimas

La Catedral de Toledo, con la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, estará iluminada con 69 velas en memoria de los fallecidos en el accidente y serán presentadas ante la imagen, al comienzo de la celebración, por 69 fieles de la parroquia de Urda.

La imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda, conocida como 'el Cristo de la Mancha', ha sido traída expresamente desde su santuario a la Catedral. Estará situada en la esquina anterior derecha del presbiterio, vestida con túnica morada de terciopelo bordada en oro.

Presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, en la misa estarán presentes hasta once obispos. Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal; José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid; Francisco César García, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española; Braulio Rodríguez, arzobispo emérito de Toledo; Luis Miguel Muñoz, nuncio apostólico en Mozambique.

Además, la ciudad ha puesto en marcha un gran dispositivo de seguridad y movilidad. Así lo ha afirmado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, indicando que a este funeral han confirmado su presencia 200 medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales.

"Tiene un impresionante dispositivo de seguridad y también de movilidad para tratar de estar a la altura de lo que celebramos esta tarde. Y les puedo asegurar que Toledo se ha preparado y estará a la altura de lo que se celebra", ha subrayado.