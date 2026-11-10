La huelga general y el funeral de las víctimas de Urda marcan la semana de arranque de la campaña electoral

España afronta una semana de intensa actividad política en la recta final hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tres acontecimientos concentrarán buena parte de la atención: el funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, la huelga general convocada para el miércoles 11 y el inicio oficial de la campaña electoral el viernes 13.

La primera cita tendrá lugar este martes 10 de noviembre, con la misa funeral por las víctimas de Urda en la Catedral Primada de Toledo, a las 19:00 horas. La ceremonia estará presidida por los Reyes, Felipe VI y Letizia. El Gobierno estará representado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, mientras que Pedro Sánchez no acudirá al acto. También está prevista la asistencia del líder de la oposición y candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. No estará sin embargo, el líder de Vox, Santiago Abascal.

Primera huelga general en 14 años

Al día siguiente, el miércoles 11, tendrá lugar la huelga general convocada por distintas organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, UGT en apoyo del llamado del Sindicato de Inquilinas. La protesta, bajo el lema "Hay motivos: salarios, vivienda y precios", reclama mejoras salariales, medidas para facilitar el acceso a la vivienda y una respuesta al encarecimiento del coste de la vida.

La convocatoria ha generado críticas de la patronal y de los partidos de la oposición por coincidir con la precampaña electoral, han llegado a descalificarla como una herramienta electoral en favor de los partidos de izquierdas. La CEOE, que inicialmente anunció que estudiaba recurrirla al considerar que tenía un carácter político, finalmente renunció a impugnarla,

Viernes 13 inicio de la campaña electoral

La semana culminará con el comienzo oficial de la campaña electoral en la medianoche del jueves al viernes. A partir del 13 de noviembre, las formaciones políticas dispondrán de quince días para intensificar sus actos y pedir directamente el voto antes de las elecciones generales del domingo 29. Los principales candidatos ya han preparado sus primeros actos electorales, con Pedro Sánchez en Sevilla y Alberto Núñez Feijóo en Barcelona.

La vivienda, el primer tema en el que el Gobierno enmarcó la convocatoria electoral, unida a los salarios, la economía y la gestión de las infraestructuras, especialmente después del trágico accidente en la provincia de Toledo y la posterior dimisión de Óscar Puente, se perfilan como algunos de los asuntos centrales de la campaña.