El PP acepta que la Academia de Televisión organice los debates electorales

El Partido Popular ha trasladado hoy su disposición a aceptar la propuesta lanzada por el PSOE para que sea la Academia de Televisión quien se encargue de la organización de los debates electorales. Según indicaron fuentes de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, el secretario general del partido, Miguel Tellado, llamó hoy a la portavoz de campaña del PSOE, Rebeca Torró, para insistirle en "la necesidad de facilitar la organización de debates entre candidatos".

En concreto, los populares reiteraron su disposición a celebrar un debate cara a cara la próxima semana entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Y otro, en el tramo final de la campaña, entre "los cuatro o cinco líderes de los principales partidos nacionales".

Los populares consideran que deben ser los grupos que integran a Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta los que organicen esos encuentros, que fueron solicitados de manera formal por Atresmedia y Mediaset "hace casi un mes". El primero sería dentro de una semana, el 16 de noviembre; y el segundo, en poco más de 15 días, el 26 de noviembre, tres días antes de los comicios.

Sin embargo, según fuentes del PP, "Torró se ha mostrado inflexible". La portavoz de campaña del PSOE "no se ha mostrado partidaria de la presencia de Podemos en el segundo de los debates, e insiste en vetar a los grupos de comunicación privados", afirmaron. Torró habría trasladado a Tellado la preferencia del PSOE porque los debates se produzcan en la televisión pública, "y eso no es posible", argumentaron los populares.

"Ante la imposibilidad de convencerla de la no idoneidad de vetar a los grupos privados, y en el ánimo de poder ofrecer a los españoles espacios en los que confrontar ideas y programas, el PP acepta que los debates sean organizados por la Academia de Televisión, con la participación en el diseño de las direcciones de campaña de los diferentes partidos políticos", concluyó el PP.

"Ya hemos confirmado a la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, nuestra disposición a reunirnos cuanto antes y empezar a negociar los términos del encuentro", indicaron fuentes populares.De este modo, la formación liderada por Feijóo acepta la propuesta del PSOE, a la que esta tarde también dio su respaldo Podemos.

El PSOE ha propuesto este lunes que sea la Academia de Televisión la entidad encargada de organizar tanto el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como el debate entre los principales cuatro candidatos de las elecciones del 29N.