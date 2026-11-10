Quién representa al Gobierno en el funeral de las víctimas de Urda y qué autoridades asisten a Toledo

La Catedral de Toledo acogerá este martes, a las 19:00 horas, el funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre. Los reyes Felipe VI y Letizia asistirán a la ceremonia, que reunirá a familiares de los fallecidos, representantes institucionales y autoridades religiosas.

La principal ausencia será la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no acudirá al acto. En su lugar, la representación del Ejecutivo estará encabezada por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que ha asumido provisionalmente las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.

Junto a Cuerpo asistirán las ministras de Defensa, Margarita Robles; Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; y Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El Gobierno defiende su representación pese a la ausencia de Sánchez

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido este martes la presencia institucional del Ejecutivo después de ser preguntada por la ausencia del presidente.

"El Gobierno va a estar con una alta representación", ha señalado tras el Consejo de Ministros, antes de confirmar la asistencia de Cuerpo y las tres ministras.

Saiz también ha trasladado el "máximo respeto" del Ejecutivo hacia las familias y ha defendido las medidas aprobadas para atender a los afectados por la tragedia.

La ausencia de Sánchez ha provocado críticas de varios dirigentes políticos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado que asistir al funeral es una obligación institucional, independientemente de las creencias religiosas.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha evitado alimentar la polémica y ha pedido centrar la atención en los familiares de los fallecidos.

"En esta tragedia solo hay unas víctimas, las humanas; no hay víctimas políticas por mucho que algunos lo quieran plantear así", ha afirmado.

Feijóo, Ayuso y varios presidentes autonómicos asistirán al funeral

Además de los Reyes y los representantes del Gobierno central, acudirán a Toledo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

También está prevista la asistencia de Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Jorge Azcón, Fernando López Miras, Marga Prohens, María José Sáenz de Buruaga y Juanfran Pérez Llorca, entre otros representantes autonómicos.

En el ámbito local estarán presentes el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cancelado su asistencia para seguir la situación provocada por las fuertes lluvias en la provincia de Ávila.

Una misa con 69 velas y el Cristo de Urda

La ceremonia estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y contará con la participación de varios obispos y del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

Uno de los elementos más significativos será la presencia del Cristo de la Vera Cruz de Urda, una imagen del siglo XVI que ha salido de la localidad por primera vez para ser trasladada a la Catedral Primada.

La talla estará acompañada por 69 velas encendidas, una por cada persona fallecida en el accidente. Se trata del segundo funeral celebrado en Castilla-La Mancha en memoria de las víctimas, después de la misa oficiada el pasado 31 de octubre en la parroquia de Urda.